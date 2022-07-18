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強光照布幕誘拍保育類台灣長臂金龜 男子緩起訴

中央社／ 宜蘭18日電

林姓男子用腳架架設布幕後，用強光照射布幕藉以吸引第3級保育類野生動物「台灣長臂金龜」停靠拍照遭查獲，檢方偵查後予林男緩起訴，並須向公庫支付5000元及參加法治教育。

宜蘭地檢署緩起訴處分書指出，林男6月29日晚間10時30分許，在宜蘭縣大同鄉台7線以腳架架設布幕後，以強光照射在布幕上，吸引「台灣長臂金龜」等昆蟲停靠，再予拍照，以此方式騷擾陸域保育類野生動物。

警方巡邏發現上前盤查，發現布幕水泥護欄上有第3級保育類野生動物「台灣長臂金龜」，經將照片送國立屏東科技大學鑑定後而循線查獲，依違反野生動物保育法將林男送辦。

林男在警詢及偵查時均坦承不諱，檢方考量林男就學中，且自白犯行並無前科，犯後態度尚稱良好，所生損害並非巨大，若暫緩對林男進行訴追不影響公共利益，予以緩起訴期間為1年，並向公庫支付新台幣5000元及參加1場次法治教育課程。

保育類野生動物 宜蘭

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