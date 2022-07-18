同情拾荒翁心軟沒開單 高分檢不上訴警涉貪汙無罪確定

台中市洪姓警員3年前任職清水警分局期間，攔查謝姓老翁無照騎報廢機車，但因謝不斷求情「經濟困難」，洪將寫好的舉發單資料，以橫線劃掉，再將該單告發其他違規駕駛，而遭該名駕駛申訴，檢方調查後以貪汙罪起訴，二審在上月中旬駁回上訴維持無罪，台中高分檢未提上訴，全案確定。

洪姓警員在2019年間因一時心軟，考量到無照駕駛報廢車的謝姓老翁經濟困苦，沒有依法告發，反而遭檢方依貪汙治罪條例起訴，一審認洪無圖利犯意，判無罪，檢方上訴後，台中高分院在上月中旬駁回，維持無罪宣判。

台中高分檢表示，近日收到判決書後，認定全案查無刑事妥速審判法第9條的事由，因此本署檢察官未提上訴第3審，全案判決確定。

第五警分局表示，洪員因涉貪汙遭檢方起訴，清水警分局先停職處分，洪在2021年4月停職到2022年3月，後來調任分局東山所，一審無罪時，短暫申請復職，後來又以育嬰為由，申請留停至今年10月，因全案已無罪確定，洪的警員權益已無任何影響。

檢方調查，洪姓男子在2019年3月31日時任清水警分局大楊所警員，巡經清水區吳厝路、和睦路時，發現謝姓老翁無照騎機車，洪在舉發單資料填上謝的姓名、性別、生日、身分證等個資後，準備告發，但謝不斷求情，稱家境困苦，「歹命小孩」，強調機車是白姓鄰居欲報廢機車，央求贈與變賣。

洪男跟隨謝翁往住處調查，確認謝騎乘非贓車，未依職務法令規定，開出無照駕駛罰單，免罰6000元，事後東窗事發，檢方認定洪違背職務，圖利謝翁免遭交通裁罰，依圖利罪起訴。