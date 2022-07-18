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戶頭多出13萬怎辦？桃園男不甩銀行全領出 下場變這樣
桃園市39歲劉姓男子發現帳戶多了一筆錢13多萬元匯款，便全數領出，並無視銀行2度來電告知還寄信提醒，疑逕自花用款項，遭報警提告，到案辯稱以為是前女友還債；桃園地檢署不採信，今依侵占罪嫌起訴他。
檢警調查，台北一家貸款融資公司去年1月8日放款13萬8770元給客戶，不小心輸錯帳號，款項就進了劉男戶頭，公司發現錯誤後，透過銀行客服通知他。
銀行去年1月10日打了第一通電話，明確告知劉男錯匯款項，但之後劉男便一直不接電話；銀行見音訊全無，2月9日再寄發轉錯帳通知信給他，掛號信卻因逾期招領被退回。貸款公司忍無可忍，報警提告。
劉男到案時坦承自己有收到錢，也有接到銀行來電提醒，但辯說「銀行客服說電匯匯錯機率幾乎是零」，加上李姓前女友欠錢，以為是她還債，並稱款項已被他全數領出挪作家用。
檢方找來李女訊問，她卻打臉前任，稱自己從未答應要匯款給他，加上匯款紀錄、銀行及融資貸款公司要求還款的存證信函等證據歷歷在目，今偵結依侵占罪嫌起訴劉。
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