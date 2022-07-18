快訊

豔陽天突下雨...康建4死慘案今辦法會 命案現場「血跡深卡地面」

戶頭多出13萬怎辦？男子不甩銀行全數領出 下場變這樣

恐怖！台南休旅車逆向連環撞 如打保齡球波及3轎車9機車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戶頭多出13萬怎辦？桃園男不甩銀行全領出 下場變這樣

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市39歲劉姓男子發現帳戶多了一筆錢13多萬元匯款，便全數領出，並無視銀行2度來電告知還寄信提醒，疑逕自花用款項，遭報警提告，到案辯稱以為是前女友還債；桃園地檢署不採信，今依侵占罪嫌起訴他。

檢警調查，台北一家貸款融資公司去年1月8日放款13萬8770元給客戶，不小心輸錯帳號，款項就進了劉男戶頭，公司發現錯誤後，透過銀行客服通知他。

銀行去年1月10日打了第一通電話，明確告知劉男錯匯款項，但之後劉男便一直不接電話；銀行見音訊全無，2月9日再寄發轉錯帳通知信給他，掛號信卻因逾期招領被退回。貸款公司忍無可忍，報警提告。

劉男到案時坦承自己有收到錢，也有接到銀行來電提醒，但辯說「銀行客服說電匯匯錯機率幾乎是零」，加上李姓前女友欠錢，以為是她還債，並稱款項已被他全數領出挪作家用。

檢方找來李女訊問，她卻打臉前任，稱自己從未答應要匯款給他，加上匯款紀錄、銀行及融資貸款公司要求還款的存證信函等證據歷歷在目，今偵結依侵占罪嫌起訴劉。

桃園市劉姓男子疑挪用貸款公司錯匯款項，被依侵占罪嫌起訴。示意圖／Ingimage
桃園市劉姓男子疑挪用貸款公司錯匯款項，被依侵占罪嫌起訴。示意圖／Ingimage

桃園 侵占

延伸閱讀

桃園年輕人街訪質疑林智堅論文 賴香伶：市民反應真實

桃園+1903例本土個案 5月以來確診數最低

啟動鄭文燦模式跑基層 林智堅：大家知道鄭文燦支持我

被暱稱「神」 桃園消防員寫論文帶比賽 還奪救護員冠軍

相關新聞

戶頭多出13萬怎辦？桃園男不甩銀行全領出 下場變這樣

桃園市39歲劉姓男子發現帳戶多了一筆錢13多萬元匯款，便全數領出，並無視銀行2度來電告知還寄信提醒，疑逕自花用款項，遭報...

妻外遇喊「尻很爽」 綠帽夫修車才知道

陳男與妻子結婚3年，經修車廠老闆提醒才知妻子外遇，還在妻子手機裡看見兩人親暱對話，氣得提告，新北地方法院判陳姓小王需賠償...

沒收新制讓他們虧大了？ 味全、楊強蓉聲請釋憲明辯論

頂新製油前董事長魏應充擔任味全食品公司董事長任內，指示以低價油冒充配方調合油販售，智慧財產法院依詐欺取財等罪判魏2年徒刑...

高雄男酒醉找代駕卻斷片昏睡路中 警敲車窗他慘了

高雄市謝姓水電工和友人至海產店歡聚，凌晨聚餐結束，謝男喝得醉醺醺，說要找代駕卻斷片，直接將車開上路；行經前金區一處路口時...

婦ATM存3萬3被取走 他認拿錢判無罪 檢上訴討回公道

翁姓婦人拿33張千元大鈔存入超商ATM，卻因超過限額吐回現鈔，沒拿回現金就離開機台，存在匣口的現金則被後面排隊的王姓男子...

花蓮議會告發環保局保庇廠商 縣府提交資料予檢方自清

花蓮縣議會質疑，環保局在環保科技園區附近的農地偷埋廢棄物，縣議會繼7月14日赴現地會勘後，議員莊枝財今天代表議會，向花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。