妻外遇喊「尻很爽」 綠帽夫修車才知道

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聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

陳男與妻子結婚3年，經修車廠老闆提醒才知妻子外遇，還在妻子手機裡看見兩人親暱對話，氣得提告，新北地方法院判陳姓小王需賠償15萬元，妻子則與陳男達成和解。

陳男主張，妻子因公司離娘家較近，平日都住在娘家，只有假日才會回家與他同住。他日前與妻子開車到修車廠修理，經老闆告知，才知妻子先前也開車到車廠維修，還稱另個陳男為丈夫，並稱車輛是因出遊不慎車禍撞傷，又在妻子手機內發現她與陳姓小王的親暱對話，氣得提告求償。

陳妻與陳男達成和解，陳姓小王則辯稱，他們僅是朋友關係，兩人對話過於親暱部分，只是開玩笑，並無超出朋友交往行為。

法官認為，陳妻與小王對話多次提到「老婆」、「愛你」、「尻很爽」等對話，已明顯逾越一般異性朋友的的交往情節，考量兩人經濟狀況，判小王需賠償陳男15萬元。

陳男與妻子到修車廠修車，經老闆提醒才知妻子外遇，氣得向小王提告求償，新北地院判賠15萬元。示意圖／ingimage
陳男與妻子到修車廠修車，經老闆提醒才知妻子外遇，氣得向小王提告求償，新北地院判賠15萬元。示意圖／ingimage

新北 結婚

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