影／哥吉拉公仔釀婚姻危機 彰化公仔神人曝噴千萬沒離婚

近日一對夫妻因公仔鬧翻的新聞連日廣泛討論，有趣的是，彰化公仔迷蔡嘉航昨天曬出睡在公仔紙箱上，周遭被公仔包圍的照片，還放閃「我老婆都不會罵我」羨煞網友，蔡嘉航今天受訪指出，他與妻一人愛公仔、一個想開餐廳，最後一起在彰化和美合開公仔餐廳，經溝通現在都相安無事。

一名人妻因為親戚的小孩喜歡老公珍藏的公仔哥吉拉，未經老公同意之下，就將哥吉拉送給親戚小孩，結果老公返家後暴怒離家，甚至揚言要離婚，連日引起討論。

蔡嘉航是公仔超級收藏家，昨日他貼文「蒐集那麼多老婆不會罵他，也不會管他買多少，更不會把公仔送人，「只是，我現在都只能睡在這了（公仔紙箱）」。貼文一出，引來逾萬網友前來按讚，驚呼「這根本是展覽館了吧」、「神人出現了！」「太厲害了，這是店面等級了！」「財富自由」，也有公仔迷羨慕「睡這做夢都會笑」。

蔡嘉航展示間有1千多個公仔大約花了5年半的時間收藏，他說，沒算過花了多少錢，但估算應有破千萬元，每一尊公仔都很愛，都可以叫出名字，蔡嘉航也曾入手限量版「哥吉拉」，他指出，當初以19800元入手，後來以6萬元賣出，公仔收藏品確實都有增值的空間，但關於錢的事其實也不會跟妻多說。

「我對公仔沒興趣」蔡妻李燕玲直言，對於丈夫全新蒐藏剛開始會生氣，之前搬公仔準備開店時，丈夫都像捧神明一樣一尊尊捧著過來，兩人吵架時，她則會跟丈夫說買太多公仔沒錢的話，就要賣掉公仔，但她也說，可以理解公仔是丈夫的興趣，主要是他很顧家所以可以接受。

李燕玲說，丈夫花很多時間在看公仔，有時自己可以站在公仔前一站就是一、二十分鐘，很訥悶到底在看什麼？「看我都沒看那麼久」，曾發生地震時，丈夫第一時間不是關心妻女，而是打開監控看公仔有沒有事。