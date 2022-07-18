沒收新制讓他們虧大了？ 味全、楊強蓉聲請釋憲明辯論

頂新製油前董事長魏應充擔任味全食品公司董事長任內，指示以低價油冒充配方調合油販售，智慧財產法院依詐欺取財等罪判魏2年徒刑，沒收味全3292萬不法所得。味全認為刑法第2條第2項與刑事訴訟法第376條第1款、第4款沒收新制規定，有牴觸憲法禁止溯及既往、比例、罪刑法定原則，違背保障人民財產權、訴訟權意旨，聲請釋憲。

憲法法庭明天將行言詞辯論，同時併案審理向藝人徐乃麟租屋聚賭的楊強蓉、收購台灣護照轉賣中國大陸人士的吳英裕，以及花蓮地方法院刑庭樂股、台北地方法院刑庭寧股法官的聲請解釋案。

刑法沒收的規定是在2015年12月30日通過修正，並自2016年7月1日起實施，而味全聲請釋憲的原因案件第一審判決日期為2016年3月25日，當時沒收新制還沒實施，法院沒有宣告沒收味全的財產；第二審雖判公司無罪，但沒收新制已經實施，規定要適用「裁判時」的法律，因此沒收3292萬8820元。

味全認為刑法第2條第2項的規定竟可以回溯適用到修法前已經發生且結束的行為，明顯牴觸憲法禁止法律溯及既往原則、比例原則和罪行法定原則的要求，且此起沒收判決不能上訴第三審，連一次救濟的機會也沒有，也沒保障人民訴訟權。

楊強蓉因與徐乃麟密友董子綺共同營利聚賭，士林地院判沒收160萬元，她單方提上訴，結果台灣高等法院改沒收「440萬」確定，她也認為犯罪時沒收新制還沒施行，應依刑法第2條第1項優先適用「行為時（舊法）」的法律，且只有她一方提上訴，更應適用不利益變更禁止原則才對。

法務部則表示，刑法沒收新制是依聯合國反貪腐公約規範和參照新進國家立法例，引進「非以定罪為基礎」的犯罪所得沒收，將犯罪所得沒收定性為準不當得利衡平措施，這符合憲法和當代國際法治標準，更填補舊法犯罪所得剝奪漏洞。法務部認為，犯罪所得是違法行為所生的不法利益，行為人或非善意第三人均不值得保護，因此無論是否屬溯及既往，也未違憲。

政大法學院副教授李聖傑出具專家意見書，認為利得沒收不是制裁措施，也不是專以用來賠償被害人的制度，而是不容許犯罪行為人或獲得利益者保有犯罪利得，沒有違憲爭議，還可以向社會宣告犯罪是不會帶來任何利益的。台大法律學院教授林鈺雄則認為新法剝奪不法利得並非真正溯及且具公共利益，不違反法律溯及既往、比例原則，且符合公平正義，具有優越於信賴保護的公共利益，不違憲。