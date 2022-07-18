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陸資港商公司違法在台執行業務 2員工緩起訴

中央社／ 台北18日電

陸資香港商科技公司滕姓女總經理與鄭姓協理涉違法在台進行IC測試業務。士林地檢署偵結，審酌2人認罪，僅是受聘僱為在台辦事處員工，非公司負責人，危害非重大，處分緩起訴。

士檢指出，同案被告中，香港商科技公司在台辦事處的楊姓登記負責人，同時是大陸某半導體公司的首席戰略官，因逃匿，另行通緝。

緩起訴書指出，滕女為在台辦事處的總經理，負責在台辦事處管理，並進行（通訊、顯示等設備內置IC晶片）產品推銷等業務；鄭男則為系統工程部門協理，針對大陸公司研發的IC產品，為客戶編輯晶片內客製化指令，業務也屬於IC設計及研發範圍。

緩起訴書指出，他們明知大陸地區的營利事業，非經主管機關許可，在台灣地區設立分公司或辦事處不得在台從事業務活動，且知悉大陸公司於民國106年間收購美國某公司後，在台辦事處已成為陸資公司，竟違法在台從事營業活動，利用機台進行IC測試業務。案經檢調察覺，發動搜索偵辦。

士檢指出，滕女、鄭男對於犯罪事實坦承不諱，審酌他們行為違反台灣地區與大陸地區人民關條例規定，2人並無前科，犯後有悔悟，且僅是受聘僱為在台辦事處員工，並非公司負責人，犯罪動機及所造成危害並非重大等情形，處分緩起訴，須分別向公庫支付新台幣50萬元。

商科 香港

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