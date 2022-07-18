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高雄男酒醉找代駕卻斷片昏睡路中 警敲車窗他慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市謝姓水電工和友人至海產店歡聚，凌晨聚餐結束，謝男喝得醉醺醺，說要找代駕卻斷片，直接將車開上路；行經前金區一處路口時，昏睡停在路中央，巡邏員警經過，敲車窗叫醒謝男，聞到濃厚酒味，酒測高達每公升0.52毫克，當場逮捕送辦。

新興警分局前金分駐所員警16日凌晨2時30分許，巡經中華三路和七賢二路路口時，發現一輛轎車停在路中央，趨前查看，發現謝姓駕駛（40歲）昏睡在駕駛座上，警方頻敲車窗，才將謝男叫醒。

謝男一打開車門，警方聞到他身上飄散濃厚酒味，詢問謝「你有喝齁？」謝男不斷跳針：「等朋友來載我啊」，警方研判謝男酒駕，對他施以酒測，結果呼氣酒測值高達0.52毫克。

謝男稍後清醒，對警方表示，原本酒後請店家協助通知代駕，可能喝得太醉，一時斷片，不耐等候，才自行駕車離開，對自己貪杯酒駕很懊悔，警詢後依公共危險罪嫌將謝男移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新興警分局前金分駐所警方頻敲車窗，將謝男叫醒。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所警方頻敲車窗，將謝男叫醒。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所員警巡經中華三路和七賢二路路口時，發現一輛轎車停在路中央。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所員警巡經中華三路和七賢二路路口時，發現一輛轎車停在路中央。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所警方以手電筒探照，發現轎車駕駛在車中睡著。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所警方以手電筒探照，發現轎車駕駛在車中睡著。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子酒駕，昏睡將車停在路中央，警方敲車窗將他叫醒後施以酒測，結果超標。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子酒駕，昏睡將車停在路中央，警方敲車窗將他叫醒後施以酒測，結果超標。記者石秀華／翻攝

酒駕 酒測 水電

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