婦ATM存3萬3被取走 他認拿錢判無罪 檢上訴討回公道

翁姓婦人拿33張千元大鈔存入超商ATM，卻因超過限額吐回現鈔，沒拿回現金就離開機台，存在匣口的現金則被後面排隊的王姓男子取走。一審認為王男侵占罪嫌不足，判他無罪，檢方不服理由，主動幫翁婦上訴。高雄高分院審理後，法官重新勘驗ATM、監視器時間序，認定錢遭王男取走，依侵占罪處罰金8000元。

判決指出，翁婦前年6月15日上午7時許，捧著大筆現金到三民區一家超商存款，首次存入1萬5000元，第二次放入33張千元大鈔，但每人一天只能無卡存款3萬元，翁婦存入現金超過限額，3萬3000元未能成功存入，結果翁婦見後方有人排隊，沒等現金吐回就離開機台。

翁婦在超商閒逛一圈後，發現手機沒有收到存款成功的訊息，回到機台發現3萬3000元現鈔早已不翼而飛，致電銀行查詢，銀行清查機台交易紀錄，發現在她離開後約10秒，機台入出匣口就開啟，錢則被下一個使用者取走。

翁婦懷疑現金是被後方排隊的王姓男子拿走，氣得報警提告侵占，王男警詢時坦承有將3萬3000元一併拿走，好友對帳時還問他「怎麼多出3萬元」；但檢方偵查時又改口沒拿錢，稱當天吃安眠藥昏沉，員警問他有沒有拿錢，他才回答有，對帳多出3萬元他不清楚是哪一天多出來。

一審高雄地院審理時，法官調閱機台當天操作紀錄、現場監視器畫面，確認翁婦離開後是王男接著操作，但翁存款失敗後，還沒等機台顯示訊息就離開，也沒趁王男還在現場時，立即向他確認有無取走款項，與常理不符，因無法證明3萬3000元是否被王男取走，判王無罪。

檢方當時收到判決結果後，認為王男警詢時坦承取走3萬3000元，還跟翁婦爭取和解，認為王男就是取走現金的男子，因此決議替翁婦上訴。

高雄高分院審理時，法官重新檢視相關卷證，發現ATM顯示存入失敗到3萬3000元被取走，中間只有22秒的秒差，而這段時間只有王男操作該台機器；另外，雖然監視器畫面與ATM有2分鐘時間差，但根據超商內拍到的時鐘畫面，監視器應較現實時間快約2分鐘。