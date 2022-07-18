花蓮議會告發環保局保庇廠商 縣府提交資料予檢方自清

花蓮縣議會質疑，環保局在環保科技園區附近的農地偷埋廢棄物，縣議會繼7月14日赴現地會勘後，議員莊枝財今天代表議會，向花蓮地檢署告發環保局包庇廠商。

環保局回應，農民雖然有囤積液態肥的違規行為，但領取資格與程序皆合法，已於15日將資料送交政風處、地檢署，希望能證明清白。

民進黨籍縣議員莊枝財表示，在7月8日接獲農民檢舉，距離鳳林鎮環保局環保科技園區不到2公里的一處中心埔農地，發出陣陣惡臭，當天就到現場會勘，看到這塊農地被挖了4個大坑，坑裡有不明液體，發出跟屍臭味一樣的臭味，液體上還漂浮著塑膠袋，甚至發現現場有輛貨車在傾倒不明液體。

莊枝財說，經過調查，發現貨車是來自環保科技園區，懷疑這些不明液體是從園區裡載運出來，偷埋廚餘等廢棄物。上周四議會組成專案小組南下會勘，卻發現坑洞都被填平，有湮滅證據之嫌，因此今天代表議長張峻，用縣議會的名義，到地檢署告發環保局包庇廠商。

花蓮縣環保局廢棄物管理科長張華砡回應，該土地是詹姓農友承租，想要種植文旦柚，經檢驗得知土質偏鹼，於是向環保局合法申請固態及液態肥使用，今年1至6月已申請203噸，期間持續輔導農友使用方式，強調必須立即混水澆灌，不得儲存。