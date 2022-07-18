遠雄大巨蛋等4大案 台北地方法院10月28日宣判

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，歷經5年審理，日前辯論終結，合議庭訂於10月28日下午宣判。

遠雄大巨蛋等4大案，台北地檢署於民國106年10月間依違反證券交易法、貪污治罪條例起訴遠雄集團創辦人趙藤雄、趙信清父子、前財政部長李述德、新北市議員周勝考等31人。趙藤雄被檢方求刑24年。

李述德被控在台北市財政局長任內，違法變更興建營運契約草案、設定地上權契約草案原公告內容，逕行增訂地上權及營運資產處分的例外條款，以利遠雄巨蛋聯盟興建地上權住宅銷售謀利計畫，使得台北市政府對於大巨蛋地上權及資產營運控管機制門戶洞開。

李述德也被控違法變更大巨蛋興建營運契約草案原公告的違約金條款，讓遠雄巨蛋聯盟在每次違約時，可以減付新台幣600萬元；李述德另涉嫌違法變更營運權利金條款，使遠雄巨蛋公司獲得在大巨蛋開始營運後50年間，不須支付營運權利金，估計達30.42億元。

大巨蛋消防審查部分，財團法人台灣建築中心前執行長許銘文被控濫用職權，違法指示下屬核發評定書，使遠雄巨蛋公司不當取得建造執照，影響大巨蛋防火避難安全，在檢方偵辦期間，還把責任推給顏姓下屬。

趙藤雄等人被控自96年6月起，在遠雄人壽公司相關14個工程中（契約金額達207億餘元），隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中獲利，詐取鉅額款項，損害稅捐機關管理稅捐對象的正確性，也讓遠雄建設公司間接受到6億多元的損失。

趙藤雄另被控以價值10萬多元的人參禮盒、遠雄悅來飯店4天3夜的免費食宿，賄求新北市政府城鄉局海姓審議科長，要海姓科長協助推動土城開發案、新莊安泰段開發案。

周勝考被控利用議員身分、職權及影響力護航遠雄集團在新北市轄內的土城開發案、新莊安泰段開發案，以及協助遠雄取得新店土地農用證明。營建署前主任秘書洪嘉宏則被控在7個眷村改建案中，向遠雄建設等公司索賄。