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捷運阿北伸手一再摸大腿 少女怒報警 性騷累犯判5月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

梁姓性騷擾前科犯搭捷運涉嫌一再觸摸16歲少女大腿，還被少女嗆聲「伯伯，你不覺得你太靠近我了嗎？」台北地院審理，梁稱睡覺才不小心碰到，法官不採，依性騷擾罪判梁有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

2021年12月19日晚上10時，梁搭乘台北捷運淡水信義線坐在16歲被害人旁邊，以右手手指觸碰少女的左大腿，少女通報站務人員報警，警方將梁移送法辦。

梁坦承碰到少女，辯稱「我睡著才不小心碰到」；辯護人說，梁隨著捷運行駛而身體晃動，加上當時昏睡，不能因少女的指訴認定梁犯罪。

被害少女警詢時稱，梁一靠著她坐下就碰她的左大腿，一開始認為梁是無心的，之後梁繼續以手指摳她的左大腿，她對梁說「伯伯，你不覺得你太靠近我了嗎？」梁當時回，「我睡著了，不小心摸到你」。

少女偵查時稱，梁碰她大腿後，她往窗戶方向挪，梁的腿又往她這邊挪過來；法院審理時少女稱，梁將手放在自己的大腿上然後一直碰她的腿。

法官勘驗捷運監視影像發現，梁將右手放在自己的右大腿上，除了大拇指外，其餘4根手指都放在側邊；畫面顯示，少女不斷將身體向右側移動，左手不斷推梁右手，情節與少女證述一樣。

法官認為，被害少女是高中生，對乘客間難免的碰觸應能理解，若不是梁後續碰觸少女的部位、方式異常，少女沒有指訴素不相識之人的道理；梁稱案發時在昏睡，但影像顯示少女不停推梁的手，梁不停轉頭，或將雙手交疊在肚子上，或手摸臉部、拉口罩、抓頭，梁主張昏睡，不可採。

判決說，梁2017年犯性騷擾案判刑6月，2019年5月執行完畢，5年內再犯，應依累犯加重其刑，審酌梁犯後否認犯行、未與被害人和解，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

捷運 性騷擾 淡水信義線

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