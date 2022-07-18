前賽車手偷摻「生命之水」撿屍性侵2女 賠260萬獲緩刑

前賽車手、知名汽車烤漆店老闆顧姓男子，兩度在聚會偷倒烈酒「生命之水」入女子酒水，對2名女子摸胸、指侵得逞，遭兩人報警提告；法院審酌他犯後坦承、與受害人和解並獲原諒，依強制性交等罪判他有期徒刑2年，緩刑5年。全案可上訴。

檢警調查，顧男（39歲）經聯誼活動認識一女子，去年8月14日開車載她到台北市1間餐酒館，用餐期間2度趁對方上廁所時，將預先準備的高酒精濃度「生命之水」摻進她酒水中，女子不勝酒力喝到神智不清，顧再找朋友當代駕，將他和女子載回桃園的租屋處，後起色心撫摸她胸部、下體並企圖硬上，但因女子反抗才未等逞。

檢方也查出，顧男去年9月30日凌晨1點多，顧替時任女友辦離職歡送會，期間再度以同樣手法，在酒水中摻入生命之水給另1名女子喝，再請有人將她扛回租屋處，趁機朝她摸胸、指侵。

顧男到案後坦承不諱，但一開始自稱是以安眠藥、迷幻丸磨粉，但事後改口辯是「生命之水」，是因為看過相關報導，怕講出摻「生命之水」會涉犯殺人罪，才隨便找理由。

法院痛斥，顧男不思尊重女性身體及性行為自主權，嚴重傷害被害人身心，惡性甚鉅，但念他始終坦承，分別以60萬元、200萬元達成和解，且已如數支付、獲2女子原諒並同意從輕量刑，依強制性交、強制性交未遂等罪判他有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

法院補充，顧男認罪且事後賠償和解，足認他真誠悔過並彌補，應已知所警惕、無再犯之虞，緩刑期間須提供150小時義務勞務，參加3場法治教育，並交付保護管束。全案可上訴。