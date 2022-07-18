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雲林3歲童被毆打菸燙渾身傷 狠心母和同居人虐童被押

聯合報／ 雲林3歲童被毆打菸燙渾身傷 狠心母和同居人虐童被押

3歲男童今年五間被母親從高雄帶往雲林麥寮和許姓同居人住一起，不料兩人涉嫌共同虐童，不僅用菸蒂灼傷幼童，還不時咬打毆掐，打得渾身是傷，甚至還眼結膜出血，這起虐童事件被孩子外婆發現報警處理，雲林地檢署拘提涉虐兩人，今以違反兒少法聲請羈押獲准。

雲林地檢署檢察官施家榮指揮雲林台西分局、高雄市左營分局，配合雲林縣政府社會處，偵辦柯姓母親和許姓同居人虐童案件，本月15日分頭將涉虐兩名男女拘提到案。

雲林地檢署主任檢察官吳文城說，被害男童年僅3歲，是26歲柯女之子，柯於今年5月至7月間，將兒子帶往雲林縣麥寮鄉，與31歲的許姓同居男友同住，2人不顧被害兒童年幼，竟以燃燒的菸蒂灼觸男童身體，使身體多處可見燒傷痕跡，並用口咬傷兒童臉頰、捏掐皮肉，使兒童全身上下到處瘀傷、燙傷，甚至眼結膜出血，兒童走路軟腳、無法翻身、活動力下降、反應遲鈍、病懨懨等嚴重創傷。

地檢署指出，本月11日柯女帶兒子回屏東縣車城鄉娘家，兒童的外婆發現有異，帶往醫院治療，醫院發現男童全身傷痕，認為有受虐可能，隨即通報高雄市政府社會局轉知雲林縣政府社會處，雲林地檢署獲報也同步啟動「雲林地區婦幼保護聯繫平台」，本月15日分別將女和許男拘提到案。

兩人接受訊問時均避重就輕，說是男童調皮好動自己摔傷，玩菸蒂自己燙傷。但對許多傷痕如何形成卻無法自圓其說，檢方訊後今天依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人傷害兒童罪等罪，以涉嫌重大，有串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

被害兒童則交由雲林縣政府社會處緊急治療、安置。雲林地檢署檢察長張春暉表示，雲林地檢署率先創設「婦幼保護聯繫平台」，結合警政、社政、醫療等各網絡單位協調合作，由檢察官主導擴大橫向連結及分工，及早介入，讓受虐兒少及時獲得救援，減少不當虐待釀成死傷悲劇的可能性，該平台將持續發揮功能，保護國家幼苗健康成長。

雲林麥寮柯女和許男涉虐童被拘到案，訊後聲押獲准。記者蔡維斌／攝影
雲林麥寮柯女和許男涉虐童被拘到案，訊後聲押獲准。記者蔡維斌／攝影

雲林 虐童

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