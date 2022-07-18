他連玩2天股票當沖卻慘賠 還要付違約金共502萬元

月給10萬生活費，夫妻倆沒外遇又都是博士高學歷的大學教授，這樣的家庭生活，應該是人人稱羨，但丈夫自覺與妻子沒話講很悶，也不願退休後兩人在家裡過著殭屍般的生活，向法院訴請離婚，法官找專家鑑定後，雖認為兩人婚姻關係已經難以維繫，但從一審到二審法官都判決不准離婚，法界人士指出，國內熟齡離婚者越來越多，若只單純為理念，例如想一個人生活，最好採兩願離婚，透過訴訟來離婚的難度頗高。

2022-07-18 11:30