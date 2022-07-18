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他連玩2天股票當沖卻慘賠 還要付違約金共502萬元
陳姓男子去年12月玩股票當沖卻慘賠186萬餘元，隔天再「先賣後買」仍無法回補股票，被統一綜合證券公司提告，要求賠償交割款、違約金等共502萬餘元，台北地方法院全額判准，可上訴。
統一證券主張，陳去年12月15日玩當沖買賣智原、創惟等股票，總成交金額高達3176萬餘元，買賣沖銷後陳應給付186萬餘元，但陳卻未在期限內完成交割，依證券經紀商受託契約準則，公司得收取成交金額7%違約金。
另陳隔天再以「先賣後買」方式當沖，又無法完成回補48張創惟股票，發生券差借券事件，產生93萬餘元費用，共要求陳應給付502萬餘元；陳沒有到庭陳述，也沒有提出任何書狀。
台北地院根據相關開戶資料、契約、客戶聯合徵信查詢表等，認為統一證券請求有理由，全額判准，陳應給付502萬餘元款項。
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