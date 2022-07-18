槓上女會長...逢甲女校友網路罵人 4個月嘲諷105次無罪

台中市陳姓女子是逢甲大學校友，也是該校某協會第二屆會長，蕭女為前任副會長，因不滿聽聞陳女處理會務方式，陸續在臉書、LINE群嘲諷，包括「恐怖片上演」、「女妖魔頭」等語，時間長達4個月，發文105筆，陳女在前年提告求償50萬元，法官認定蕭女言詞雖貶抑人，但仍屬言論自由，判無罪確定。

判決指出，陳姓女子、蕭姓女子都是逢甲大學校友，分別是該校某協會第二屆會長、第一屆副會長，雖然蕭女已卸任職務，但仍透過協會的幹部、成員得知陳女處理會務的方式，蕭女對陳女擔任會長期間，處理甘姓會員繳納會費、贊助標語的處理方式，以及無償使用音樂音檔的方式不滿，陸續在臉書發文。

蕭女在4個月的時間內，陸續在臉書、LINE群內發文指摘陳女的行為，包括「瞞著創會長去跟老師要授權音樂舞檔、愚弄創會長、作假帳、虛報不實費用、竄改請款單、講瞎話，是非不分、亂搞瞎搞、女妖魔頭、女鬼、鬼話粉飾，恐怖片上演、假面女會長、不知羞恥、賴皮狗、他媽的、往者已逝」等苛薄言論，雖然沒有指名道姓，但會員都能知蕭女指涉的人是誰。

陳女在前年間得知後，以蕭女有發布不雅內容62次、毀謗內容43次，總計105次，向法院提出損害賠償告訴，求償50萬元，還要求蕭女在個人臉書與逢甲大學的粉絲頁臉書、社團臉書張貼道歉啟事，以恢復名譽。

一審法官認定，根據陳女所提供的相關截圖證據，可以發現蕭女所做的言論，都是在討論陳女處理會員會務的方式，以及扇子舞使用音樂檔是否經授權使用，雖然蕭女的用詞，已達貶損人格程度，還造成陳女心理影響，但蕭女所為的言論，都是公共議題範圍，屬於言論自由，不認定陳女名譽有受損，判無罪。