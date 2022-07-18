左營國訓中心廁所遭偷裝針孔 追查偷拍狼是桌球國手
入選桌球國手的陳姓男子，去年6月進入左營國訓中心接受國家訓練，卻在球館殘障廁所內偷裝針孔攝影機，拍下中心陳姓女選手的如廁畫面，結果攝影機被舉重界黃姓金牌教練發現，中心人員追查才發現陳男涉案，橋頭地方法院審理後，依妨害秘密罪判刑2月，緩刑2年，可上訴。
涉案的陳姓桌球選手，2019年一路過關斬將，順利入選國手。判決指出，去年6月21日下午3時許，到左營國訓中心接受培訓的陳男，在球館東門的某間殘障廁所內，將具錄影功能的「USB充電器造型」針孔裝在廁所內，中心另名陳姓女選手入內如廁時，正好被陳男裝設的針孔拍下。
後來有舉重界金牌教練之稱的黃姓教練，同日下午進到廁所時，瞄到該充電器，取下後發現充電器是針孔攝影機（含記憶卡1張），隨即交給國訓中心人員，追查後發現是陳男所裝設，依妨害秘密罪移送法辦。
陳男被逮後，坦承出於好奇才在廁所裝設針孔，並願意向遭偷拍的陳姓女選手致歉及賠償，但對方不願調解，堅持提告，橋頭地院審理後，依妨害秘密罪判陳2月徒刑，緩刑2年，緩刑期1年內，應提供60小時之義務勞務。可上訴。
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