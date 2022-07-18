醫外遇正宮險哭瞎 小三護士墮2胎辯「我更苦」仍賠80萬

桃園市錢姓女護理師外遇同科男醫生，期間不但為對方墮2胎，離婚生子後還遭對方拒絕往來，便帶孩子找正宮要求離婚，對方因而身心嚴重受創、哭到白內障惡化，提告求償；女子出庭稱自己受苦遠超正宮，但法院認她侵害配偶權，判賠80萬元。可上訴。

黃女控訴，夫妻倆結婚近30年，育有3名子女，自己一直盡心盡力為家庭付出，讓丈夫行醫無後顧之憂，但錢女明知丈夫已婚，仍自2016至2021年間與他交往並發生多次關係，直到去年12月察覺有異，經丈夫坦承才知情。

黃女控，錢女2021年12月底尾隨住戶進入自家社區，當自己的面要求離婚，讓自己深受打擊、不斷哭泣，導致白內障惡化，還診斷出「適應障礙症併焦慮情緒」，須定期就醫才能維持正常生活，依侵害配偶權向錢女求償120萬元。

錢女則辯稱，當初是醫師利用權勢施壓才發生性關係，自己不知如何應對，逐漸對他言聽計從，原本也無意打擾他家庭，直到2018年自己懷上對方孩子，他堅持要生下來，還承諾在孩子3歲前給母子完整的家及應有名分，更慫恿自己與前夫離婚，但他事後卻避不見面，才帶著小孩請他出面交代。

錢女辯，後來黃女現身社區大廳與自己談話，期間並未發生衝突，質疑「何來精神痛苦可言」，並說「就算有，也是丈夫的錯」，而自己在交往期間為醫師兩度墮胎，好不容易生下孩子後，他3年內卻只見孩子6次，被老婆發現後更直接斷絕來往，自己也是受害者，而且痛苦及傷害程度遠超過正宮。