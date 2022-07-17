影／寶馬男酒駕載2嫩妹拒測拒車貼封條 10警包圍強執行

高雄市一名周姓男子今晨駕BMW搭載2名嫩妹，行經前鎮區一處路口違規紅燈右轉遭警網攔查，警方聞到周男全身酒氣，施以酒測，但周男消極配合，屢吹氣不足，警方認定他拒測，將BMW貼封條時，周男抓狂咆哮，10警將他包圍喝斥，順利強制移車。

前鎮警分局警方今天凌晨1時10分許，在轄區執行取締酒駕及擴大臨檢勤務時，在永豐路段見周姓男子（23歲）駕駛BMW違規紅燈右轉，於是趨前攔查。

當時周男車上載了2名20多歲的年輕女子，警方請周男下車配合盤查，周男一下車，警方聞到他身上散發濃濃酒味，警方拿出酒測器，要求周男呼氣酒測，但周男多次吹氣失敗，無法顯示酒測濃度。

警方認為周男逃避酒駕責任，消極拒絕酒測，當場告知他拒測的法律責任後，依道路交通管理處罰條例35條4項2款拒酒測規定開出18萬罰鍰，吊銷周男駕駛執照及施以道路交通安全講習。

警方當下欲移置周男BMW座車時，未料，周男見警方要對他的車子貼封條，竟拒絕交付車鑰匙還大聲咆哮，和警方出現拉扯，在場的10名警力將周男團團包圍，周的女性友人也出面勸架，警方以現場優勢警力，才順利移置周男的BMW座車。

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