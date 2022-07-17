影／永和頂樓藏德州撲克賭博 養「博美犬」看門躲警查緝
新北市永和警方本月初接獲檢舉，一棟民宅頂樓有德州撲克賭博情事，數度到場查看因「看門狗博美犬」通風報信，難以人贓俱獲，惟經連日蒐證、查訪，今天凌晨專案小組持搜索票破門，一舉查獲蔡姓主嫌跟8名賭客、現金4萬餘元、籌碼13萬餘元，警詢後依賭博罪與社維法送辦。
警方調查，永和區林森路一間透天民宅有違法德州撲克賭博，經數次查訪，因對方有養竉物狗博美犬，只要警方等外人經過就會狂叫，因此查緝困難。經專案小組蒐證，向新北地院聲請搜索票，今天凌晨1點多見時機成熟，動員逮人。
轄區秀朗派出所長黃柏銘率員警8人及偵查隊員警7人，持搜索票攻堅破門，對付「看門狗」博美犬也有所對應，掏出飼料給牠吃，不讓牠出聲，順利查獲犯嫌共9人、現金4萬1433元、賭博籌碼3萬4940元、備用籌碼1箱10萬5700元、抽頭金籌碼5060元、德州撲克桌1張、撲克牌2副、叩客用IPhone手機1支，警詢後依賭博罪與社違法移送法辦。
永和警方表示，職業賭場易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，民眾切勿以身試法，如有發現任何可疑，請打110報案或與轄區派出所聯繫；另外，針對頂樓鐵皮違建涉有不法，將報請市府相關單位依第三方警政予以拆除。
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