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影／永和頂樓藏德州撲克賭博 養「博美犬」看門躲警查緝

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和警方本月初接獲檢舉，一棟民宅頂樓有德州撲克賭博情事，數度到場查看因「看門狗博美犬」通風報信，難以人贓俱獲，惟經連日蒐證、查訪，今天凌晨專案小組持搜索票破門，一舉查獲蔡姓主嫌跟8名賭客、現金4萬餘元、籌碼13萬餘元，警詢後依賭博罪與社維法送辦。

警方調查，永和區林森路一間透天民宅有違法德州撲克賭博，經數次查訪，因對方有養竉物狗博美犬，只要警方等外人經過就會狂叫，因此查緝困難。經專案小組蒐證，向新北地院聲請搜索票，今天凌晨1點多見時機成熟，動員逮人。

轄區秀朗派出所長黃柏銘率員警8人及偵查隊員警7人，持搜索票攻堅破門，對付「看門狗」博美犬也有所對應，掏出飼料給牠吃，不讓牠出聲，順利查獲犯嫌共9人、現金4萬1433元、賭博籌碼3萬4940元、備用籌碼1箱10萬5700元、抽頭金籌碼5060元、德州撲克桌1張、撲克牌2副、叩客用IPhone手機1支，警詢後依賭博罪與社違法移送法辦。

永和警方表示，職業賭場易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，民眾切勿以身試法，如有發現任何可疑，請打110報案或與轄區派出所聯繫；另外，針對頂樓鐵皮違建涉有不法，將報請市府相關單位依第三方警政予以拆除。

永和警防查獲賭博籌碼等罪證。記者翁至成／翻攝
永和警防查獲賭博籌碼等罪證。記者翁至成／翻攝
永和警方在一棟透天民宅頂樓加蓋處，查獲德州撲克賭博蔡姓主嫌跟8名賭客。記者翁至成／翻攝
永和警方在一棟透天民宅頂樓加蓋處，查獲德州撲克賭博蔡姓主嫌跟8名賭客。記者翁至成／翻攝
賭場外有養一隻「看門狗」博美犬，只要有外人經過就會狂叫，另警方查緝困難。記者翁至成／翻攝
賭場外有養一隻「看門狗」博美犬，只要有外人經過就會狂叫，另警方查緝困難。記者翁至成／翻攝
永和警防查獲賭博籌碼等罪證。記者翁至成／翻攝
永和警防查獲賭博籌碼等罪證。記者翁至成／翻攝

賭博 博美犬

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