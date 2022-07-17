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破獲鐵皮屋職業賭場 桃警逮賭客32人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市新屋區一處偏僻鐵皮屋從事職業賭場，楊梅警方據報昨天結合市警局單位偵破該賭場，現場逮捕57歲許姓負責人和員工、賭客31人，查扣賭資、抽頭金85萬多元及賭具，警方今天下午表示，該賭場以偏僻鐵皮屋掩護，賭客進出複雜，難逃法網辦。

楊梅警方調查，許姓男子3個多月前，在靠近台66一帶的新屋區青富路偏僻工廠後方一棟鐵皮屋，租用充當職業賭場，僱用張男（21歲）、曾男（24歲）2人擔任荷官、把風人員，提供男女賭客進行推筒子牌九賭博

警方接獲民眾檢舉家人賭博欠債累累、該偏僻地點不明人士進出複雜，楊梅警方調查掌握情資後，持桃園地院搜索票，會合市警局刑大、保警大隊霹靂小組警力執行攻堅，破門逮捕許男和張男、曾男3人，現場男女賭客29人聽到警察，紛紛鳥獸散逃逸不及。

警方查獲賭資84萬元、賭場抽頭金1萬7000元、麻將及骰子賭具，點鈔機、無線電、監視器等證物，許男供承租用鐵皮屋當賭場從事推子賭博，張男及曾男供稱受僱賭場工作，多名賭客坦承賭博。

警方表示，警訊後許男及張男、曾男3人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，男女賭客29人依違反社會秩序維護法罪嫌裁罰，另將傳喚該鐵皮屋主到案說明偵辦。

警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣80多萬元賭資。 記者曾增勳／翻攝
警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣80多萬元賭資。 記者曾增勳／翻攝
警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣麻將賭具（見圖）及現金賭資。 記者曾增勳／翻攝
警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣麻將賭具（見圖）及現金賭資。 記者曾增勳／翻攝
警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣點鈔機（見圖）及現金賭資。 記者曾增勳／翻攝
警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣點鈔機（見圖）及現金賭資。 記者曾增勳／翻攝
警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣80多萬元賭資。 記者曾增勳／翻攝
警方破獲新屋職業賭場逮捕賭場3人及賭客29人，查扣80多萬元賭資。 記者曾增勳／翻攝

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