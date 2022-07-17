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「姐妹外約俱樂部」與正妹過夜？資訊男被騙5萬8買套餐

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

從事資訊業王姓男子上網發現「姐妹外約俱樂部」貼文，號稱可與正妹約會或過夜，他轉帳5萬8800元購買「Q紅心套餐」，卻始終見不到正妹，驚覺受騙。刑事局說，詐騙集團用帥哥、美女照約吃飯、出遊、看電影或提供援交、按摩服務，騙遊戲點數或匯款，民眾網路交友要謹慎。

22歲王姓男子最近在推特瀏覽標題為「我和一群姐妹經營外約俱樂部」貼文，對方邀他加入暱稱「撲克皇后影兒」LINE好友，表示可進入俱樂部體驗。

「撲克皇后影兒」介紹購買方案，包括約會券5小時8千元、過夜券12小時1萬8千元、A梅花套餐含約會券3張1萬8800元、J紅磚套餐含約會券3張及過夜券1張3萬6800元、Q紅心套餐含約會券6張及過夜券2張5萬8800元，還有K黑桃套餐含約會券8張及過夜券4張8萬8千元。

王心癢難耐，網路轉帳5萬8800元至對方指定帳戶買Q紅心套餐，依約前往精品旅館，正妹卻未現身，「撲克皇后影兒」稱老闆及股東要求先付押金5萬元，事後會退款，他協議降為3萬元。

王轉帳後，「撲克皇后影兒」要他提供LINE帳號，以登入談見面，疑要透過王的LINE騙更多人。王不願提供，要求退款，收到對方傳來造假的退款交易明細，等了半個月都沒退款，損失8萬8800元。

假援交詐騙也有女性受害。20歲劉姓女業務透過交友軟體結識暱稱「nn0206」女網友，加入暱稱「NaNa」為LINE好友，對方自稱酒店公關約見面，但自稱「NaNa」主管來電要求買3萬9千元遊戲點數當保證金。

劉赴超商購買後，接到自稱幫派分子「南哥」來電，要求再買保證金，若無力支付就抵押車輛，還傳送「砍人」影片，威脅若不配合，讓她家人下半輩子在床上度過。她嚇得開車到車行抵押，經車行老闆提醒發覺受騙。

刑事局表示，網路交友無法確認對方真實身分，勿在聊天過程透露個人資料，也不要買遊戲點數或匯款，有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

詐騙集團用帥哥、美女照上網交友，約吃飯、出遊、看電影或提供援交、按摩服務，騙遊戲點數或匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團用帥哥、美女照上網交友，約吃飯、出遊、看電影或提供援交、按摩服務，騙遊戲點數或匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團用帥哥、美女照上網交友，約吃飯、出遊、看電影或提供援交、按摩服務，騙遊戲點數或匯款。圖／刑事局提供
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詐騙集團 LINE 正妹

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