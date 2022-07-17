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十軍團營區玩「明星三缺一」插賭金 軍人遭汰除吃官司

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市溫姓男子是在陸軍十軍團服役的軍人，涉嫌在去年3月間與同袍在寢室內玩手機遊戲「明星三缺一」，與其他兩名賭客對賭，溫與同袍輸了三千多元，溫先代墊賭金，事後向同袍追討未果，向幹部反映，軍方將二人依營區賭博罪送辦，法官判拘役25天，得易科，溫事後遭軍方汰除。

判決指出，溫姓男子（24歲）在2019年間入伍，在陸軍十軍團服役，屬於職業軍人，去年3月31日凌晨1時許，他與黃姓同袍在寢室內以手機登入網路，遊玩「明星三缺一」網路麻將遊戲，與另外2名遊戲玩家對賭麻將。

四人以2比1的積分及賭金比例，待結束遊戲統計遊戲積分，再另外以匯款方式支付賭資，據此與其餘參與者對賭財物，溫、黃分別輸了3400元、數百元，溫先替黃代墊3400元給其他賭客，不過因黃遲未歸還代墊賭金，溫向營區幹部反映，軍方行政調查後，移請台中憲兵隊偵辦，最後依違反陸海空軍刑法的營區賭博罪送辦。

溫在案發後從軍中退伍，台中地檢署偵結起訴，聲請簡易判決處刑。

法官認為，陸海空軍刑法中的營區賭博罪，立法理由是考量軍人賭博影響軍紀、破壞袍澤情誼，與刑法賭博罪規定有所不同，所以軍人在營區等處所，以網際網路通訊的方式賭博財物，不論該網站經營形態封閉或開放，都會構成營區賭博罪，依法判拘役25天，得易科2.5萬元，可上訴。

台中市溫姓男子在陸軍十軍團服役時，涉與同袍在營區內賭博，台中地院判拘役25天。示意圖／本報資料照
台中市溫姓男子在陸軍十軍團服役時，涉與同袍在營區內賭博，台中地院判拘役25天。示意圖／本報資料照

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