醫美經理2折價邀友打雷射 被抓包甩鍋護師害她丟工作

知名醫美集團的薛姓行銷經理，被控請黃姓護理師偷幫陳姓友人打皮秒雷射，結果被診所人員抓包後，薛女卻將責任全推黃女，兩人不僅被醫美診所提告，還因此丟了工作。黃女依違反醫師法判刑3個月，薛女判刑6個月，均得易科罰金，高雄高分院審理後，認為薛女二審改口承認犯行，維持原判決另宣告緩刑2年。

判決指出，薛女從2017年11月13日擔任知名醫美集團的行銷專案經理，黃女則是任職集團高雄診所的護理師。2018年2月，薛女為了讓陳姓友人體驗皮秒雷射，私下請黃女趁診所沒有醫師值班時，操作機器偷打「雙探頭」皮秒雷射。

結果兩人私接客人行為被診所發現，於是隔天以體驗價3990元向陳女收費，相當於原價的「2折」，術後再由黃女於病例的「療程/ 修護使用紀錄表」中，填寫雷射、購買紀錄等，害公司少賺1萬6010元收入。

起初診所要求薛女、黃女寫完悔過書後自願離職，後來薛女卻與集團主管發生爭執，兩人於是被依違反醫療法等罪，移送高雄地檢署偵辦，並被檢方起訴。

薛女挨告後，將責任撇得一乾二淨，稱她只是負責診所行銷，並沒有要求黃女幫陳姓友人打雷射，而且3990元的收費，是診所定價，她在結束療程後才跟陳收錢，並沒有請黃女去填寫病歷。

雄院審理時，黃女反駁，稱薛女在雷射前，就要求她幫朋友打雷射，起初還不打算跟朋友收錢，是偷打的事情被診所其他人發現後，才改成用體驗價算錢；另陳女也證稱，當時薛女找她去體驗，但診所沒有醫師，薛講完價格後，她也同意給護理師打，才完成雷射療程。

高雄地方法院審理時，法官根據診所人員、黃女、陳女等人證詞，不採信薛女說法，依違反醫療法，判薛女6月徒刑，黃女則是與診所達成調解，判刑3個月，緩刑2年，兩人均得易科罰金。

但檢方不服，認為薛女從偵查到審判中，都否認犯行，甚至將責任推給黃姓護理師，態度惡劣，毫無悔意，認一審量刑過輕上訴。