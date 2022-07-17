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高雄酒駕男當警面闖紅燈 被逮稱「喝酒騎車還是很穩」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子昨天凌晨酒後騎車外出買點心，結果在警察眼前闖紅燈反被攔查，身上散發酒氣，酒測值達每公升0.57毫克，回到派出所後，還大言不慚稱「我喝酒騎車還是很穩啦，不會害到其他人」，讓員警哭笑不得，全案詢後依公共危險罪嫌送檢偵辦。

苓雅警分局表示，昨天凌晨4點至6點凱旋路派出所員警執行巡邏勤務，行經建國一路、凱歌路口時，看到黃男（25歲）直接當著員警眼前闖紅燈，且行車動態不穩，懷疑黃酒後騎車，當場將他攔查。

黃男被攔後員警馬上聞到酒氣，當場實施酒測，呼氣酒測值達每公升0.57毫克，超標2倍。黃男坦承剛剛和好友在KTV喝酒狂歡，回家後覺得肚子餓，才會騎車外出買點心，結果沒想到還沒吃到，就被員警攔下。

黃被帶回派出所後，明知道自己酒駕，還向員警大言不慚稱「我喝酒騎車還是很穩啦，不會害到其他人」，企圖幫自己辯解，所內員警聽了哭笑不得，就算再穩，酒測值超標仍是違法，詢後依公共危險罪依法偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子酒後騎車被攔，酒測值達0.57，被依公共危險罪移送法辦。圖/讀者提供
黃姓男子酒後騎車被攔，酒測值達0.57，被依公共危險罪移送法辦。圖/讀者提供

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