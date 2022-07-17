明德外役監人犯脫逃27天才投案 法官判他3月得易科

台中市汪姓男子曾因補習班經營糾紛，涉嫌丟擲汽油彈等公共危險案件，遭判刑7年，2017年間入監服刑，服刑期間表現良好，轉至台南明德外役監服刑，汪在今年初獲假返家探親，卻未依規返監報到，逃逸27天後，才向警方投案，法官依脫逃罪，判刑3月，得易科。

判決指出，汪姓男子（42歲）在2012年間，曾替友人處理補習班糾紛，涉嫌到被害人住處丟擲裝有松香水的汽油彈，恐嚇被害人，另外還涉及其他詐欺案件，最後遭法院判刑7年確定，汪在2017年12月入監服刑，需執行到2023年7月，汪因服刑期間表現良好，去年7月間到台南明德外役監服刑。

汪在外役監因「作業成績優良」，外役監依「外役監受刑人返家探視」的規定，讓他在今年1月8日上午11時許，可返家探望父親，按照規定同年月10日下午1時許，汪就得返回明德外役監，但汪逾期未歸，逃逸無蹤，台中地檢署檢察官發布通緝。

汪逃逸27日之後，才在親友、警方勸策動下，前往台中市第五警分局投案，警方依法逮捕後送辦，台中地檢署依脫逃罪起訴，聲請簡易判決處刑。