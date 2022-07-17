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新婚妻同居小王 丈夫還遭嗆「是我女朋友」提告贏了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義1名男子去年底和蘇姓女子結婚，僅隔1個月，女方就認識另名葉姓男子，涉搬去同居、在網路曬恩愛，葉甚至為幫忙出頭，跑去蘇女丈夫家裡店面嗆聲；男子氣得認為侵害配偶權，向蘇女及葉求償30萬，嘉義地院認為確實有同居，判准兩人要連帶賠償20萬，全案可上訴。

男子主張，他和蘇姓女子2021年12月結婚，直到今年6月才辦離婚，但蘇女早在1月認識第三者葉姓男子並同居，侵害配偶權，兩人應連帶賠30萬。

蘇姓女子辯稱，因丈夫打她才搬出去，當時也提出離婚，不過丈夫沒同意；業姓男子稱，一開始不知道蘇女還有婚姻關係，是4月中旬才知她還沒離婚，所以就提分手，而蘇女丈夫後來也願和解、祝福幸福。

不過男子的母親出庭作證說，2月間葉姓男子到店裡喊「蘇XX是我女朋友」，她當場反駁「他們二人是有夫妻關係」，葉就不說話了；男子母親還說，媳婦跟葉姓男子時常在網路上曬恩愛的照片，親戚朋友看到都打來詢問，讓她面子掛不住。

法官認為，蘇姓女子及葉姓男子都不否認2月到4月之間同居，還把親密合照上傳社交平台，也有表達愛意的對話，可認定確實在交往，且蘇女婆婆有當面告訴葉姓男子此婚姻關係，葉應該有所了解，加上沒有達成和解的事證，判蘇女、葉姓男子應連帶賠償20萬精神慰撫金。

嘉義1名男子向蘇姓妻子和第三者葉姓男子求償，嘉義地院認為確實有同居，判准兩人要連帶賠償20萬，全案可上訴。示意圖／Ingimage
嘉義1名男子向蘇姓妻子和第三者葉姓男子求償，嘉義地院認為確實有同居，判准兩人要連帶賠償20萬，全案可上訴。示意圖／Ingimage

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