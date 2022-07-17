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行車糾紛 莽男持木棍下車揮舞被判拘役30天
馮姓男子在台南市官田區新生街，與李姓被害人發生行車糾紛，持木棍下車揮舞，作勢攻擊李。馮辯稱持木棍下車僅為防身，沒要打人；但台南地院法官不採信他的說詞，依觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。
檢警查出，馮於今年4月13日下午2點10分，在官田區新生街、裕民街路口，與李姓男被害人發生行車糾紛，馮手持木棍下車，朝李駕駛車輛比畫、揮舞，並作勢攻擊李，李心生畏懼，報警法辦起訴。
馮俊賢矢口否認犯行，辯稱他拿木棍下車是要防身，沒有作勢要打告訴人，如果要打就會真的打，不會假裝要打，只是脾氣比較暴躁，沒有恐嚇之意。
法官調查證據結果，認為馮罪證明確，考量他迄今未與告訴人達成民事和解，以獲得諒解，量處拘役30天，以示懲儆。
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