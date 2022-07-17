快訊

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

台中腦麻女大熱天賣十元沙琪瑪…高中師幫推廣 網友心疼：下架支持！

男騙58名逃逸移工稱助續留台灣 詐財二審判5年半

中央社／ 台北17日電

許姓男子涉嫌向58名逃逸移工詐稱，他提告捏造移工涉犯刑事竊案，將使移工可離開收容所並續留台灣，許男藉此詐得逾104萬元；二審日前依誣告及詐欺等罪判許男5年6月，可上訴。

判決指出，許男因知悉越南、印尼籍移工受強制驅逐出國處分，於待遣返而由移民署暫予收容中，仍有繼續在國內工作以賺取薪資的需求，另外因知外籍人士涉犯刑事案件，經司法機關通知限制出境，可能經內政部移民署為替代收容處分而離開收容所。

判決指出，許男因此萌生假藉虛偽刑事案件，使外籍移工遭司法機關限制出境，進而受移民署的替代收容處分機會，向外籍移工或移工友人宣傳可支付給他報酬，他會協助移工離開收容所，將可續留台灣。

判決指出，陸續有58名移工信以為真，付錢給許男，共計得手新台幣104萬3000元；許男以個人或他人名義，控告58名移工涉犯竊盜罪，檢方查案時察覺有異，另分案指揮警方調查，全案曝光。

一審判許男5年6月徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前駁回上訴，仍判許男5年6月。全案還可上訴。

二審指出，許男犯後雖坦承多數誣告犯行及偽證、教唆偽證的犯行，但卻稱自己只是以慈悲為懷的心幫忙，他做事情問心無愧，不知事情有這麼嚴重，基本1個人收2萬元是走路工，否則他何必白跑法院等語。

二審表示，許男獲悉待遣返外籍移工有繼續在國內工作以賺取薪資的需求，且知悉外籍人士因案遭限制出境，可能獲得內政部移民署替代收容的機會，竟然萌生藉此營利動機，虛偽捏造刑事案件，誣告受收容的移工，並到庭虛偽證述及教唆他人配合偽證，使國家偵查、審判機關多次進行無益的偵查、審理，嚴重浪費司法資源，並妨害國家司法公正與真實發現，所為實屬惡劣。

延伸閱讀

看護工轉中階…勞部放寬4大管道語言認證 雇主自評也行

提供7種語言熱線服務 移工安心生活、工作

台19線挖涵洞擺交通錐縫隙大 婦騎車摔死二審判賠424萬

新北專勤隊破獲北部最大非法仲介集團 31間企業社涉案

相關新聞

奇異筆塗車牌...警偽造文書送辦 法院這理由判他無罪

桃園市簡姓男子騎機車上路，因尾燈不亮遭警方盤查，但車牌卻被查出已報廢，他才發現車牌上字母F遭奇異筆塗改成E，下意識用手抹...

行車糾紛 莽男持木棍下車揮舞被判拘役30天

馮姓男子在台南市官田區新生街，與李姓被害人發生行車糾紛，持木棍下車揮舞，作勢攻擊李。馮辯稱持木棍下車僅為防身，沒要打人；...

影／機車噪音影響安寧 東勢警與環監單位告發5件不合格

台中市新社區台21線是通往南投縣國姓鄉的重要道路，東勢警分局昨與台中市環保局、台中區監理所等權責單位，執行「環警監聯合稽...

互學裝病 一家八口十一年來共詐領五千餘萬保險金

花蓮一名張姓家庭主婦，得知憂鬱、思覺失調症等精神疾病尚無客觀檢驗方法，竟涉嫌裝病住院，並教導親友如法炮製，一家八口十一年來共詐領五千餘萬保險金及其他不法利益。

林秉樞派出所報到 忽早忽晚躲媒體

新北地院審理林秉樞施暴立委高嘉瑜案，林被羈押七個月後，前天獲法院裁定八十萬元交保，但每日須向派出所報到，林當晚即赴台中市...

可惡！高雄廢棄物過溪棄屏東 環保局長駐點命移除

高雄一位李姓男子6月從大寮載運34桶疑似廢鹽酸堆置屏東內埔，因現場不斷散發刺鼻酸味引發民怨。屏東縣政府環保局獲報，多次要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。