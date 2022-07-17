紅粉知己約人夫入香閨激戰 完事傳訊「夠騷嗎」賠25萬

台中市林姓女子與呂姓人夫是多年好友，明知他有家庭、育有一子，仍在去年間邀約呂到住處喝酒，酒後二人發生性關係，完事後還傳訊「夠騷吧」給呂。東窗事發後，林女曾致電呂妻道歉，呂妻向丈夫、林女求償100萬元，法官判賠25萬元。

判決指出，呂姓男子已婚，育有一名未成年子女，林女是呂多年的紅粉知己，去年11月9日，林女邀約呂到住處喝酒，雙方在酒後發生性關係，呂與林女在完事後，還互相傳訊分享心得，「你爽嗎」、「夠騷吧」、「技術很可以，紀錄記得刪」等語。

呂妻發現後向林女提出質疑，林女曾回「做完隔天就後悔，最怕你們會離婚」、「我會下跪道歉」，都被呂妻給錄音蒐證。

呂妻提出侵權損害告訴，向林女、呂求償100萬元，法院審理時，林女爭執，呂妻提出的手機軟體對話紀錄，屬於非法侵害隱私權的證據，也辯稱案發當天喝醉了，不記得有無與呂發生性關係，就算有，求償金額也過高。