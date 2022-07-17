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影／機車噪音影響安寧 東勢警與環監單位告發5件不合格
台中市新社區台21線是通往南投縣國姓鄉的重要道路，東勢警分局昨與台中市環保局、台中區監理所等權責單位，執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，2小時攔查疑似改裝機車8輛，實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準5件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額共1萬1700元。
台中新社台21線常有遊客借道到南投觀光景點，也是機車族同好相約騎乘熱點，為避免有改裝車噪音擾民，東勢警方常不定時和環保與監理單位聯合稽查。
東勢警分局長陳松寅表示，機車引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，同步執行加強取締酒後駕車與危險駕車等勤務，彈性規劃取締酒後駕車時段，有別於僅夜間或深夜執行，有效遏止違規用路人僥倖心態並防制事故發生。
東勢警分局表示，對違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛人應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備；飲酒後應找代駕，切勿酒後駕車，以免危害自身行車安全、也影響他人。
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