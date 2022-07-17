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互學裝病 一家八口十一年來共詐領五千餘萬保險金

聯合新聞網／ 永然文化出版

李永然律師

近年來，台灣的社會風氣趨於敗壞，詐騙時有所聞，甚至一些「電信詐騙」也輸往國外。詐欺取財或詐欺得利，都利用「詐術」，傷害了人與人間的彼此互信，這些不僅涉及「人品」，也違反「道德」，更是涉及法律責任。

聯合報於民國109年元月31日A10版，刊載「互學裝病詐保，一家八人都被訴」的一篇報導，報導中稱：花蓮一名張姓家庭主婦，得知憂鬱、思覺失調症等精神疾病尚無客觀檢驗方法，竟涉嫌裝病住院，並教導親友如法炮製，一家八口十一年來共詐領五千餘萬保險金及其他不法利益。

台灣台北地方檢察署檢察官依《刑法》第339條「詐欺取財罪」及「詐欺得利罪」將張姓家庭主婦一家八口提起公訴，並請地方法院刑事庭對八名被告從重量刑。

按做人應當誠實，不應當為了錢財，而對他人施用「詐術」，使他人陷於錯誤，藉此獲取「財物」或「財產上之不法利益」。《刑法》為了規範這種不法行為，明訂「詐欺罪」的刑事懲罰。

前述報導中，涉及《刑法》所規定的「詐欺取財罪」、「詐欺得利罪」，筆者現將之分述如下：

一、詐欺取財罪

《刑法》第339條第1項規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以「詐術」使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

（本文出自《李永然律師談運用法律精進修行》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《李永然律師談運用法律精進修行》，未經同意禁止轉載。)
本罪的構成要件必須行為人：有不法所有的意圖；施用詐術；使他人因而陷於錯誤；因而交付財物。由前述構成要件最重要的是行為人要有「詐欺行為」，即以「詐術」使人陷於「錯誤」；關於詐術，固然包括「欺罔」，但並不以「欺罔」為限，即使利用他人的錯誤而使其為財物的交付，也屬於「詐欺」，又施用詐術，不論是以言語、動作，直接或間接，均屬之（註1）。

構成詐欺取財罪，須施用「詐術」，使被害人因而陷於「錯誤」，而交付財物；至於所謂「錯誤」，則是指產生財產處分行為的動機與真實觀念相違背。

本罪屬於「非告訴乃論」之罪，即不論被害人是否提出「告訴」（註2），縱使是非被害人提出「告發」（註3），檢察官也必須依法偵查追究。

二、詐欺得利罪

《刑法》第339條第2項規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以「詐術」，使他人陷於錯誤，而得「財產上不法利益」或使第三人得之者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。本罪屬於「非告訴乃論」之罪，被害人可以提出「告訴」；非被害人知悉有此一犯罪，也可以依法提出「告發」。

註1：曾淑瑜著：刑法分則實例研習──個人法益之保護，頁318，2004年10月初版一刷，三民書局出版。

註2：「告訴」，乃指犯罪的被害人或其他告訴權人，向偵查機關申告犯罪事實，並為請求追訴的意思表示。

註3：「告發」，乃指第三人向檢察官或司法警察官申告犯罪事實，請求訴追犯罪的意思表示。

（本文摘錄出自《李永然律師談運用法律精進修行》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)

台灣社會詐騙時有所聞，甚至一些「電信詐騙」也輸往國外。示意圖／ingimage
台灣社會詐騙時有所聞，甚至一些「電信詐騙」也輸往國外。示意圖／ingimage

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