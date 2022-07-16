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嘉檢上阿里山辦星空反賄選曙光迎光明 宣示查賄決心

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署為宣導反賄選及宣示查賄決心，今晚在阿里山香林神木平台舉辦「星光電影院」，明日清晨在祝山觀日平台迎接日出，以「星空反賄、終結黑金、點亮嘉義、共迎光明」為主題，藉由播放反賄選短片及分送反賄宣導品，希望將反賄選的公民意識潛移默化，深植人心。

法務部長蔡清祥、高檢署檢察長張斗輝、高檢署台南分署檢察長朱家崎、嘉義地檢署檢察長張曉雯、嘉義林管處長張岱、嘉義榮譽觀護人協進會理事長黃國明及嘉義地檢主任檢察官、檢察官等參與盛會。

蔡清祥表示，年底地方選舉將至，賄選與貪瀆如影隨形，唯有乾淨選風才有清廉政治，檢警調多年來戮力投入賄選案件查辦，希望以強力查察賄選遏止犯行，然此文化改變不容易，還需要透過教育、宣導的策略，邀請全民共同來監督各候選人，淨化選風。

蔡清祥提及賄選手法五花八門，如幽靈人口、選舉賭盤、假訊息妨害選舉、暴力介選等行為，尤其近年新興數位支付方式蓬勃發展，也是防範重點。

他鼓勵民眾踴躍檢舉，若因而查獲縣（市）長候選人、縣（市）議員候選人賄選，每案最高可獲500萬元獎金，查獲其他人賄選也有200萬元至50萬元不等的檢舉獎金，對於檢舉人的資訊也會嚴加保密。

嘉義地檢署自2018年地方公職人員選舉查察迄今，已經發出了2415萬元檢舉獎金，全國發出的獎金更高達2億1716萬元。

今晚首映會影片由最高檢察署邀請網紅拍攝，透過輕鬆有趣的內容，吸引民眾參與反賄。

嘉義地檢署分析近年來觸犯公職人員選舉罷免法案件中，涉案人年齡50歲以上者超過70%，大多輕忽賄選的後果，透過影片提醒民眾，因一時的失慮，被查獲後需要面臨煩雜的訴訟程序，重者須入獄執行或遭判罰10倍、20倍的罰金，更使清白毀於一旦，呼籲選民勿替候選人承擔此壓力，也期許民眾返家後提醒長輩，不得不慎。杜絕賄選風氣，避免成為黑金政治的共犯。

檢舉專線（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。

嘉義地檢署今晚在阿里山香林神木平台舉辦「星光電影院」宣導反賄選。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今晚在阿里山香林神木平台舉辦「星光電影院」宣導反賄選。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今晚在阿里山香林神木平台舉辦「星光電影院」宣導反賄選。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今晚在阿里山香林神木平台舉辦「星光電影院」宣導反賄選。圖／嘉義地檢署提供
法務部長蔡清祥到場致詞。圖／嘉義地檢署提供
法務部長蔡清祥到場致詞。圖／嘉義地檢署提供

賄選 嘉義

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