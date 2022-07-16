新竹男酒後騎車、引燃雜草 差點火燒派出所遭判刑

新竹縣1名從事飲料批發商的謝姓男子日前「喝茫」騎車途經豐田派出所後方圍牆處，竟以打火機點燃雜草，導致派出所圍牆燒毀、一旁竹林燒到枯黃，警消獲報趕緊滅火，並逮捕放火的謝姓男子。新竹地院依酒後駕車、放火燒毀他人所有物公共危險罪，分判謝姓男子2個月、1年有期徒刑，均緩刑2年。並要支付國庫7萬元。

事發在去年11月13日，謝姓男子晚上在新竹縣竹北市住處喝了5、6瓶啤酒，一直喝到隔天凌晨，黃湯下肚後騎車上路閒晃，在途經豐田派出所後方圍牆處時，就拿出打火機點燃雜草，圍牆周邊因此竄出火勢，警方與消防單位趕來滅火，並替涉嫌縱火的謝姓男子酒測，其呼氣酒測值為每公升0.26毫克。

案經竹北分局報告新竹地檢署檢察官偵查起訴，新竹地院確認謝姓男子觸犯刑法第185條之3第1項第1款之酒後駕駛動力交通工具罪、同法第175條第1項之放火燒燬他人所有物罪，謝男在審理過程中坦承犯行，現場火警事證、監視器畫面都可明確佐證。

法官認為，謝姓男子放火的地點位於豐田派出所後方圍牆，四周都是可助長火勢的雜草，若火勢延燒後果不堪設想，因此謝姓男子放火行為，客觀上已經有危及他人生命、身體、財產安全高度可能，致生公共危險無礙。

法官也認為，謝姓男子服用酒類後，貿然駕車上路，已經嚴重危及道路交通安全秩序，不詳原因放火燒毀他人物品，也有公共危險之虞，念其犯後坦承犯行，並兼衡犯罪情節、家庭狀況、從事飲料批發商等，也依法宣告緩刑2年、支付7萬元給公庫，以勵自新。

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