去年槍擊案百分百偵破 警署強調肅槍成績已見成效

警政署今天下午指出，針對日前發生全國矚目的南投生技公司槍擊案件，警方非常重視，除立即偵破外，警政署也統計近年來發生的類似槍擊案，多能快速偵破，以去年為例，發生100件槍擊案已全數偵破，破獲率達100%。

警政署強調，犯罪的成因很多，有個人、社會也有家庭、教育、心理等因素，並非僅歸咎於單一面向，但警察對破案絕對責無旁貸，南投縣草屯鎮重大槍擊案件，警政署長第一時間南下指揮，統合各單位的偵查能量下，在案發21小時內迅速偵破，就是要展現警察維護治安的決心與行動力。

警政署指出，我國治安一向穩定，近5年刑案發破數據統計觀察，全般刑案發生數下降、破獲率上升的趨勢。除政府民調外，民間民調諸如遠見、天下雜誌調查，都顯示民眾對治安的滿意度在約8成以上的高水準。

有立委今天舉行記者會，提到中正大學統計2021年，民眾對治安安全感似乎偏低，警政署也提出同一個調查中的不同問項：「民眾對警察維護治安工作」，滿意度也高達82.5%，警方解讀民眾對治安的期許和疑慮，並非只有來自警察，可能來自個人或家庭等不同因素。

警政署說，根據媒體15日最新外電，德國慕尼黑所發布「旅外人士圈內人」年度調查報告，在近1萬2000名的旅外人士投票中，台灣在最宜居國家名列前茅，其中對居住安全感部分，更高達98%的受訪者，滿意在台灣的個人安全，全球的平均是81%。

全球最大的城市生活資源數據分析網站網友票選結果，台灣是「全世界第2安全的地方」。警政署說這些客觀數據顯示，警政單位的專業與信心，讓民眾安居樂業。

至於立委在記者會提到，15日在國道發生的「槍擊案」，警方調查該槍不具殺傷力，是如同夜市打玩氣球一樣的玩具空氣槍，最後也是以行車糾紛的公共危險罪移送，警政署也呼籲民眾不要過度反應。

因應年底選舉將屆，警政署除強化查察賄選防制暴力介選，針對檢肅非法槍械及防制槍擊案件部分列為首要任務，不定期執行「肅槍專案」。

警政署指出， 槍砲彈刀條例2020年6月修正通過，強化非法槍枝管制力道，2018年查獲超過2100枝，到2021年查獲數已不到1300枝，減少超過4成，顯示槍枝已逐年遞減獲得控制。