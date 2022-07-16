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不滿噪音 男持鐵棍上門痛毆鄰居致骨折、腦震盪

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子不滿鄰居家中有噪音，持鐵棍上門理論，毆打陳男致其手臂骨折、腦震盪，陳事後提告控訴林涉犯殺人未遂罪，檢方偵結依傷害罪嫌起訴林男，士林地院近日審結，依傷害罪判林4月徒刑，易科罰金以1000元折算1日。

檢警調查，54歲林男家住台北市士林區，與陳男是上下樓鄰居，去年1月13日晚間，林不滿陳屋中傳出噪音，帶著1支鐵棍到陳家中理論，一言不合之下爆發肢體衝突，林持鐵棍毆打陳，導致陳頭部、嘴唇、胸部、四肢受擦挫傷，以及腦震盪、右手臂骨折。

林男到案時坦承，他當時是要向陳男理論噪音問題，兩人扭打在一團，他不記得打傷陳男什麼部位；證人證稱，看見林案發前持鐵棍要上門尋找陳男。

檢方認為，雖陳控訴林涉犯殺人未遂罪，但查陳男傷勢未集中要害，林僅因噪音糾紛應無置人於死的動機，偵結依傷害罪嫌起訴林男。

法官審理後認定，林犯傷害罪，審酌陳傷勢不輕，林犯後坦承犯行，雙方未能調解，考量林智識程度及家庭經濟狀況等，依傷害罪判林4月徒刑，可易科罰金，以1000元折算1日。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

傷害罪 噪音 殺人

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