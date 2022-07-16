刻意躲？林秉樞派出所報到 一天晚一天早「無規律」

林秉樞施暴立委高嘉瑜案，林在被羈押7個月後，昨天獲得新北地院裁定80萬元交保，每日需向派出所報到。據悉，林在昨天離開看守所後，晚上8時許，即前往台中市第一警分局民權所報到，讓媒體措手不及，今天一早媒體又到派出所守候時，才知林選在清晨6時許已報到，又讓媒體撲空。

林秉樞涉對立委高嘉瑜施暴案，新北地院裁定林需向台中市西區住處的派出所每日報到，不過法院在裁定中沒有規範報到時間。

據悉，林昨天下午5時許離開看守所後，當晚8時許就跑到第一警分局民權所完成報到，媒體還來不及到場詢問林獲保後的看法。

今天一早8時許，媒體又到民權所前守候，沒想到林已在今天清晨6時許，又已完成報到程序。

第一警分局表示，新北地院的裁定僅註明被告需要每日向派出所，並沒有規範報到的時間範圍，依照過去實務上的經驗，被告在當日的24小時內，向派出所報到，都有算完成報到程序。

據透露，林秉樞在報到時，就有向警方表示，不希望有媒體跟拍，也不願對媒體說明，十分低調，與過去法院裁定報到的被告有所不同的是，過去被告通常的報到時間，通常有其「規律性」。

據表示，以台中百億總裁莊周文為例，他到派出所報到的時間，通常都是上午10時許，都很固定，但林這兩天選擇報到的時間，卻很不規律，顯然有「刻意躲避媒體」之意。

林秉樞涉對立委高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等罪起訴，全案移審新北地院之後，法院認定林有反覆實施之虞，在去年12月初裁定羈押後，二度裁定延押，已羈押7個月。

新北地院認為，林雖犯罪嫌疑重大，但考量到證人已交互詰問完畢，昨天裁定林具保80萬元停止羈押，限制住居，限制出境、出海8月。