獨／瑪莎三煞押好押滿 法院昨延押 律師：下次是關鍵

瑪莎拉蒂三煞毆打宋姓大學生重傷案，因羈押期將在本月24日期滿，11日在台中地院開延押庭，三人從台中地院第一次羈押後，二度延押，已關押7個月，辯方律師雖以重要證人已詰問、三人已悔過、其中二人涉案情節輕，聲請交保，但法官以全案是「媒體矚目」案件，有串證之虞，裁定第三次延押。

辯方律師表示，昨天收到羈押裁定，全案涉案三人中，除了張敦量是被檢方以殺人未遂起訴外，李韋霖、陳勁豪都依傷害、強制罪起訴，屬於最重本刑5年之罪，依照刑事訴訟法的規定，這次法院再裁定延押，已是法律規定的上限（10年以下之罪，延押3次）。

律師說，不過檢方在準備程序期間，變更對李、陳二人的起訴法條，將二人視為是殺人未遂共犯，有可能導致影響未來李、陳是否能獲得交保的機會，不過此次延押期滿後，下次就是二人拚交保的關鍵。

律師說，倘若全案合議庭已認為三人都是殺人未遂的共犯，最輕本刑是在10年以上，而且審判長還在羈押裁定中提到，全案是「媒體高度關注案件」，不免讓人有合議庭的裁定受到「輿論」影響之感，未來若合議庭已有三人都是殺人未遂共犯的共識的話，張、李、陳都可能被延押6次，直至案件宣判，都將被關押在看守所內，這是辯方最不樂見的結果。

台中地院11日開延押庭，張敦量以當初都配合警方通知到案，無逃亡之虞，張的律師也說，重要證人已詰問完畢，其餘證人都排定審理期日，都是「敵性證人」，張無串、滅證之虞。

李韋霖則說，審理迄今可知，他無傷害或架住被害人，而且因此案已錯過兒子出生，陳勁豪也說，沒有證據證明有傷害、架住被害人的，聲請法院交保，合議庭聽完意見後，在13日做出裁定，昨天送達辯方律師。