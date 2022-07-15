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掃描妹妹小黃卡變造後放網兜售 無業男緩起訴1年處分
28歲鄭姓男子在網路兜售偽造打滿三劑疫苗的接種紀錄卡，被警方查獲送辦，涉犯偽造文書罪，新北地檢署考量鄭男犯後坦承犯行、訂單並未實際成交，予以緩起訴1年處分，另須向國庫支付3萬元。
今年五月因疫情延燒，部分特定場所規定需打滿三劑疫苗才能進入。有民眾發現蝦皮購物平台有人開帳號兜售「打滿三劑」的小黃卡，一張五百元，標榜是真假難辨的複製品，自行填寫姓名和身分證，可「快速通關」健身房、八大等場所，向警方檢舉，警方查出鄭男涉案，詢問後移送新北地檢署。
檢警調查，鄭男掃描胞妹打滿3劑疫苗的接種紀錄卡，以修圖軟體將個人基本資料部分變造為空白，再將空白圖卡放上蝦皮兜售，他坦承犯行，供稱無業缺錢，才會萌生歹念，小黃卡並未實際售出。
檢方考量鄭男犯後坦承犯行、深具悔意，且訂單並未實際成交，予以緩起訴1年處分，另須向國庫支付3萬元。
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