選舉在即 檢察總長親自召開檢警調廉選舉查察會議

因應年底九合一地方選舉，最高檢察署15日召集檢警調廉舉辦選局查察座談會，檢察總長邢泰釗特別針對後疫情時代、賄選方式進化、不實訊息流竄、數位違法競選、選舉賭盤和美、日重大槍擊暴力案件等面向，要求全面性地打擊賄選，以維護乾淨選風。

最高檢15日於警政署大禮堂召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，會中邢泰釗除強調行政中立和程序正義外，也點出後疫情時代，吃喝、旅遊等傳統賄選方式可能減少，改由數位支付、物流配送暗度陳倉，傳統發放現金也可能從「柱仔腳」變成「柱仔頭」，改為統包處理。

邢泰釗也點出，數位時代坊間不實訊息勢必更為猖獗，選情緊繃時甚至可能以類似DEEPFAKE技術違法競選。因此他希望執法單位能鎖定重點對象部署人力，有效查緝新一代的賄選方法，全國也要同步查緝槍枝、境外勢力與地下匯兌。