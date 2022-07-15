快訊

曹蘭K歌完接噩耗幫2親人收屍 談「人生最大痛點」淚崩

南投4死槍擊犯喊「為復仇殺人」 高大成：應馬上死刑

父親黃輝鍠逝世今低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林秉樞交保重獲自由 高嘉瑜：晴天霹靂、不能接受

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導

被控對立委高嘉瑜施暴的林秉樞在羈押多日後，新北地方法院合議庭今裁定他80萬交保，限制住居在台中，並限制出境、出海8個月。他已辦畢相關程序離開台北看守所。對此，高嘉瑜委任律師李永裕代高嘉瑜回應，對此感到「晴天霹靂」，但法律上沒有賦予她可以提不服的救濟管道，只能表示她的不能接受。

李永裕今接受本報訪問時表示，通常交保應該是宣判或是辯論終結的時候，但目前一審程序都還沒結束，之前會讓林秉樞收押，是因有反覆實施強制、恐嚇、湮滅證據之虞，「一審程序都沒進行完畢，如何擔保林秉樞不會有騷擾證人、湮滅證據情形？」

李永裕也轉述，高嘉瑜認為，現在讓林秉樞交保，而且只以80萬元交保，處理不是很妥當。至於高嘉瑜目前情緒？李表示，非常錯愕，晴天霹靂，但法律上沒有賦予高嘉瑜委員可以提不服的救濟管道，她也只能表示她的不能接受。

李永裕也轉述，高嘉瑜認為，現在讓林秉樞交保，而且只以80萬元交保，處理不是很妥當。圖／聯合報系資料照
李永裕也轉述，高嘉瑜認為，現在讓林秉樞交保，而且只以80萬元交保，處理不是很妥當。圖／聯合報系資料照

高嘉瑜 林秉樞

延伸閱讀

林秉樞80萬元交保 愉悅離開看守所還和律師擁抱

影／出任陳時中副主委遭質疑 高嘉瑜：用歌聲征服民眾

影／任陳時中分區總督導 高嘉瑜：一起用歌聲征服民心

陳時中選舉團隊就位 高嘉瑜、何志偉、林昶佐任副主委

相關新聞

林秉樞80萬元交保 愉悅離開看守所還和律師擁抱

被控對立委高嘉瑜施暴的林秉樞在羈押多日後重獲自由。新北地方法院合議庭今裁定讓他80萬元交保、停止羈押，他已辦畢相關程序...

掃描妹妹小黃卡變造後放網兜售 無業男緩起訴1年處分

28歲鄭姓男子在網路兜售偽造打滿三劑疫苗的接種紀錄卡，被警方查獲送辦，涉犯偽造文書罪，新北地檢署考量鄭男犯後坦承犯行、訂...

選舉在即 檢察總長親自召開檢警調廉選舉查察會議

因應年底九合一地方選舉，最高檢察署15日召集檢警調廉舉辦選局查察座談會，檢察總長邢泰釗特別針對後疫情時代、賄選方式進化、...

南投四死槍擊案偵破 警署：選前強化肅槍行動

南投縣草屯鎮發生重大槍擊案件，警政署長黃明昭第一時間南下指揮，成立專案小組徹夜追緝，今天逮捕犯嫌到案，警政署指出，後續將...

林秉樞交保重獲自由 高嘉瑜：晴天霹靂、不能接受

被控對立委高嘉瑜施暴的林秉樞在羈押多日後，新北地方法院合議庭今裁定他80萬交保，限制住居在台中，並限制出境、出海8個月。...

顏若芳被爆同居王定宇 他放P圖加註遭求償30萬判決出爐

台北市議員參選人、民進黨前發言人顏若芳被爆料和立委王定宇「同居」，事後解釋以8000元分租套房給王，引起輿論風波。顏若芳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。