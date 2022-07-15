林秉樞交保重獲自由 高嘉瑜：晴天霹靂、不能接受

被控對立委高嘉瑜施暴的林秉樞在羈押多日後，新北地方法院合議庭今裁定他80萬交保，限制住居在台中，並限制出境、出海8個月。他已辦畢相關程序離開台北看守所。對此，高嘉瑜委任律師李永裕代高嘉瑜回應，對此感到「晴天霹靂」，但法律上沒有賦予她可以提不服的救濟管道，只能表示她的不能接受。

李永裕今接受本報訪問時表示，通常交保應該是宣判或是辯論終結的時候，但目前一審程序都還沒結束，之前會讓林秉樞收押，是因有反覆實施強制、恐嚇、湮滅證據之虞，「一審程序都沒進行完畢，如何擔保林秉樞不會有騷擾證人、湮滅證據情形？」