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顏若芳被爆同居王定宇 他放P圖加註遭求償30萬判決出爐
台北市議員參選人、民進黨前發言人顏若芳被爆料和立委王定宇「同居」，事後解釋以8000元分租套房給王，引起輿論風波。顏若芳不滿現今淡江大學助理教授、民眾黨前立委參選人何景榮臉書發文「這個兲沒用了」、「我想吃八千含稅早餐」，提告求償30萬元並要求下架貼文、刊登判決全文，台北地方法院判何免賠，可上訴。
顏若芳主張，何景榮於臉書粉絲專頁放P圖加註「這個兲沒用了」，認為何以「兲」代替「穴」字，帶有貶低女性的性意味，意指她的性器官沒用了；何另發文「我想吃八千含稅早餐，也想被顏若芳摸頭（我沒說哪個頭喔！）」等語，並以「津」字代替「精」，暗示她吃「精」，屬於性騷擾、性侮辱，要求何賠償30萬元，並永久刪除臉書貼文，並刊登判決全文30日。
何景榮反駁他沒有性騷擾顏若芳，「兲」字指的是王定宇，因周刊爆料兩人同居後，王定宇網路綽號為「王八千」，維基百科也稱此事件為「王八千事件」。他的貼文僅質疑王定宇、顏若芳與事實不符的辯詞，違反政治人物應有的誠信，屬於合理的政治性評論。
台北地院認為，「兲」是「天」的古字，原有字義沒有辱罵、貶低他人之意，經查網路確實將此案稱為「王八千事件」，認為何景榮所說有理由，且何是懷疑身為政治人物的品德、誠信及王定宇愛家的身分定位，並嘲諷同居疑雲、分租房間的說法，難認他是在貶低女性。
另顏若芳、王定宇是參與政治活動的公眾人物，是否擁有正直誠實的品格，屬於公眾可討論之事，何景榮貼文屬於適當評論，判何免賠，顏若芳敗訴。
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