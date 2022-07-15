矯正署主管交接 法務部長蔡清祥大讚嘉義舊監推廣有成
法務部矯正署今天舉辦高階主管交接典禮，共9名高階主管異動，由部長蔡清祥主持、監交；其中嘉義監獄卸任典獄長黃銘強服務41年退休，任內積極推動嘉義舊監保存與維護，不僅爭取到文化部補助，更吸引日本簽下姊妹矯正博物館，獲讚功成身退。
蔡清祥致詞指出，黃銘強從業41年，擔任嘉義典獄長一年期間成果斐然，其中嘉義舊監是百年木造建築，更是古蹟，不能隨便設置消防設施，他上任後積極與附近消防隊合作，依專業建議規畫消防設備。
蔡清祥表示，黃銘強致力推廣嘉義舊監，不但文化部近期撥下2200萬預算監修繕維護，更吸引到日本北海道一家博物館主動聯繫簽約，成為姊妹矯正博物館，「真的是功成身退」。
蔡清祥說，嘉義舊監是難得古蹟，是矯正人員的歷史，富觀光價值，更有矯正教育的功能，新典獄長責任重大，自己會持續緊盯嘉修繕工作，跟地方政府合作促進觀光、國際交流，相信在新任典獄長吳永衫他領導下，繼續替矯正機關爭光。
今天交接典禮共9人出任新職，包括嘉義監獄典獄長吳永衫、新竹監獄典獄長曾文欽、台北看守所長劉明彰、台中女子監獄典獄長劉玲玲、新竹看守所長戴明瑋、綠島監獄典獄長翁永芳、台南少年觀護所長李宗莉、台北女子看守所長鄭翠芬、矯正署教化輔導組長詹益鵬。
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