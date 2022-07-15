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林秉樞80萬元交保 愉悅離開看守所還和律師擁抱

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

被控對立委高嘉瑜施暴的林秉樞在羈押多日後重獲自由。新北地方法院合議庭今裁定讓他80萬元交保、停止羈押，他已辦畢相關程序離開台北看看守所。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，林秉樞共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪；案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定續押禁見，4月21日裁定再羈押兩個月，6月23日，新北地院三度羈押林秉樞。

本月1日與8日，合議庭訊問林秉樞後，認為雖然林秉樞犯傷害罪嫌疑重大，然考量已對證人交互詰問完畢，今天臨時下裁定，准予林秉樞提出新台幣80萬元作為保證金後停止羈押，但需限制住居在台中市住所，並限制出境、出海8月。

裁定另提到，林秉樞如主動接觸任何媒體並接受任何形式採訪，將依內容認定是否有對高嘉瑜進行身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾行為。

據悉，林秉樞獲保十分突然，並未針對是否交保開羈押庭，僅送出裁定，連律師都是臨時接到通知，他在下午5時40分許離開看守所。

林秉樞在步出看守所後，還和前來接他的律師與父親擁抱，面對突如其來的交保，顯得神態輕鬆、愉悅，但不知是否因服用藥物，說話反應稍為遲緩。

高嘉瑜的告訴代理人李永裕表示，高聽到消息後「晴天霹靂」，認為林秉樞本就有湮滅證據的行為，雖已對證人詰問完畢，但案件未進入辯論程序，對於法院臨時裁定交保覺得相當不妥，高嘉瑜也無法接受。

台北看守所。圖／報系資料照
台北看守所。圖／報系資料照

林秉樞 恐嚇 高嘉瑜

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