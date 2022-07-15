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男吃燒酒雞騎車自摔酒測值超標 法官發現已7次酒駕

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣林姓男子今年2月某日中午在員林市百果山友人住處吃了摻有全酒的燒酒雞後，騎機車自摔受傷，被警方發現他酒測值超標而送辦，法官發現他先前已有7次酒駕等公共危險案紀錄，猶不知悔改，依公共危險罪將他判刑1年。

判決書指出，林男(37歲)今年2月某日中午在員林市友人住處一起吃摻有全酒的燒酒雞後，於下午4點騎機車在員林市自摔倒地受傷，被送醫救治，警方對他酒測發現其酒測值超標為0.401。

檢察官偵辦時發現這是林男第8次犯公共危險罪，2018年他也曾因酒駕被判刑7月，隔年執行完畢出監，不到3年又再犯，事實上他從23歲開始就陸續因酒駕從判處拘役50日開始，累犯再判4月、5月、7月不等徒刑，但他屢犯不改，又被依公共危險罪起訴。

法官認為，林男有多次違反公共危險案件前科紀錄，素行不佳，竟再次無視政府一再宣導不要酒後駕車的宣導，恣意於酒後騎乘重型機車，漠視社會大眾權益，對於交通安全造成相當程度危害，更使一般民眾就社會安全產生普遍恐慌，所為實不足取，因此依不能安全駕駛動力交通工具罪，將他重判1年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子今年2月某日中午騎機車自摔受傷，被警方發現他酒測值超標而送辦，法官發現他先前已有7次酒駕等公共危險案紀錄，猶不知悔改，依公共危險罪將他判刑1年。記者林宛諭／攝影
林姓男子今年2月某日中午騎機車自摔受傷，被警方發現他酒測值超標而送辦，法官發現他先前已有7次酒駕等公共危險案紀錄，猶不知悔改，依公共危險罪將他判刑1年。記者林宛諭／攝影

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