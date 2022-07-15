蘋果重要供應商…可成爆營業秘密遭竊 在陸左右手全被收買損失慘重

上市公司可成科技（2474.TW）爆出營業秘密遭竊，在陸管理研發、技術的副總經理鄭家福，涉嫌替大陸立訊公司竊取可成營業秘密，並以高額安家費進行挖腳，找來13名員工離職後帶槍投靠立訊，新北地檢署檢察官蔡妍蓁、周懿君依證券交易法、營業秘密法等罪起訴14人。

可成科技資本總額有100億，從事手機、平板、筆電等金屬機殼加工，是台灣市佔率最高的金屬機殼供應商，也是美國蘋果公司供應產業鏈中，全球三大機殼供應商之一。

據了解，蘋果公司向可成施壓，要可成將在陸子公司賣給立訊，負責可成大陸地區業務的副總劉效祖便代表可成與立訊洽談併購大陸泰州兩廠區，立訊公司卻向劉效祖開條件，承諾劉幫忙挖腳人才，立訊就會支付高額安家費，劉效祖被打動，牽線將在陸掌管研發部門的最高主管鄭家福介紹給立訊。

檢警調查，鄭家福接受立訊挖腳，2019年8月14日向可成申請離職，並在同年9月18日將營業秘密重製帶出，他還在離職前向可成各廠員工宣稱，可成即將出售大陸泰州兩廠，卻未規劃完善撫卹計畫，影響員工士氣，並以高額安家費進行挖腳，要求員工帶槍投靠，以上百萬元不等金額的安家費、優渥年薪等，吸引在大陸廠任職的課長、資深工程師等13人帶槍投靠立訊。

可成委託律師事務所向調查局告發，新北檢黑金組檢察官蔡妍蓁、周懿君指揮調查局新北市調處，歷經一年半的偵查，發動4次搜索，查扣鄭家福等人收受安家費、薪資的帳戶等，今天偵查終結。