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邢泰釗：密切注意美日槍擊案效應 加強查槍

中央社／ 台北15日電

檢察總長邢泰釗今天表示，因應年底九合一選舉，執法機關應注意美國、日本槍擊案衍生效應，加強查緝槍枝，也要提防關鍵時刻有心人士以Deepfake技術進行違法競選。

最高檢察署今天於內政部警政署禮堂召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥、中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部長徐國勇、警政署長黃明昭等人出席。

最高檢發布新聞稿表示，邢泰釗在座談會中提示選舉查察重點工作，包括檢警調廉各機關應行政中立、程序正義、妥適偵查，要讓民眾感受到政府堅定打擊賄選的決心，才能產生嚇阻效果，營造乾淨的政治環境。

邢泰釗並針對後疫情時代可能違反選罷法的刑事案件進行分析，包括餐飲、旅遊類賄選可能減少，數位支付與物流配送可能作為賄選的管道；傳統直接發放現金方式可能改成統包辦理，即從「柱仔腳」變成「柱仔頭」。

邢泰釗指出，不實訊息勢必更為猖獗，甚至在關鍵時刻，可能出現利用深度偽造（Deepfake）技術進行違法競選，選舉賭盤也將更為盛行。

邢泰釗表示，查賄策略與作為包括迅速偵辦及鑑識利用Deepfake技術偽造的圖片、音軌、影片，並同步查緝境外勢力與地下匯兌，尤其應密切注意美國、日本近來槍擊暴力案件所衍生的效應，加強查緝槍枝。

他還提到，將以「中央廚房」方式提供反賄選微電影，在全國各角落播映，以達嚇阻效果，並鼓勵民眾檢舉與妥善埋設地雷，有效查緝「數位支付」及「物流配送」賄選，另超前部署地方議會正副議長等賄選查察工作。

邢泰釗說，政治與每一個人息息相關，任何人都無法置身事外，如果候選人透過買票等不正方法當選，將嚴重影響政治秩序，也是貪污的開端，檢警調廉務必展現執法決心，營造乾淨的政治環境。

九合一選舉 賄選 邢泰釗 槍枝

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