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未成年騎拼裝車 跟媽拿錢卻不繳1.2萬罰單 慈父不忍了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市黃姓男子17歲時騎拼裝機車，被開罰1萬2000元，但成年後仍遲遲不繳罰單，昨遭強制執行，黃父聞訊到場想幫兒子繳款，但很快轉念，告知執行官兒子最近新開帳戶內有錢，請執行官直接去扣押，希望給他一個教訓，而他的明理之舉也獲讚。

法務部行政執行署桃園分署最近發現，平鎮區一名黃姓男子（19歲）在17歲時駕駛拼裝機車被逮，遭罰1萬2000元，至今未繳納，分署從他郵局帳戶只扣得803元，便在昨天派員至他戶籍地現場執行，經親友才知黃男住在別處。

黃男父親聞訊趕到，原本要幫兒子繳欠款，經過一陣思考後轉念說，兒子愛玩，明明妻子已經拿錢給他繳罰單，他也說處理好，結果卻擅自亂花，兒子19歲了，應要對自己的行為負責，做父母的沒辦法一直幫他善後，希望他能藉此得到教訓。

黃父說，兒子暑假有去打工，不知道在哪裡工作，戶頭應該有錢，這個月才幫他新開帳戶，裡面還有3、4萬元，請分署直接去扣押。

執行人員聽完，除讚賞黃父明理，也瞭解父母難為，便請黃父持續勸導兒子不要無照駕車，隨後迅速核發執行命令，扣押黃男銀行存款。

桃園分署呼籲青少年應愛惜生命，切勿無照駕駛，保障用路人及自身安全。欠繳交通罰鍰的義務人，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理。

桃園市黃姓男子未成年騎車，欠下大筆罰單卻不繳，黃父心寒告知執行官兒子帳戶，希望他得到教訓。圖／桃園分署提供
桃園市黃姓男子未成年騎車，欠下大筆罰單卻不繳，黃父心寒告知執行官兒子帳戶，希望他得到教訓。圖／桃園分署提供

兒子 桃園 父母

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