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可成科技爆營業秘密遭竊 離職員工涉帶槍投靠陸企業
上市公司可成科技報營業秘密遭竊，新北地檢署查出鄭姓男子涉嫌以高額年薪等，誘使10餘名員工離在離職前分工竊取大量營業秘密，帶槍投靠大陸立訊公司，新北地檢署檢察官蔡妍蓁、周懿君今偵結此案，依證券交易法、營業秘密法等罪起訴14人。
可成科技是台灣市佔率最高的金屬機殼供應商，為蘋果供應產業鏈之一。
檢調調查，立訊公司為打入蘋果產業鏈，找來曾在可成任職的鄭男擔任派駐大陸地區研發團隊最高階主管，利用高額年新、安家費等引誘可成科技10餘名員工，以分工合作方式，竊取與研發、業務相關的營業祕密，並在離職後帶槍投靠立訊公司，使可成蒙受鉅額損失。
檢調發動4次搜索，查扣涉案員工收受安家費、薪資等金融戶頭，歷經1年半的偵查後，今天偵結此案，認為鄭男等14人涉犯證券交易法特別背信罪、營業秘密法意圖在境外使用而侵害營業秘密罪等罪，今偵結提起公訴。
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