與鄰居有土地糾紛 台南白河婦買汽油縱火判7年6月

黎姓婦人與鄰居林姓婦人嬸侄有土地糾紛，前年底開車到中油白河站，買了160元92汽油返回住處，穿越鐵皮圍籬小門潑灑在林宅木門外側後放火，致貯藏室、臥室及客廳等損害，鐵皮屋頂塌，經警調閱監視器而查獲，黎婦否認縱火，台南地院認她放火燒燬現供人使用住宅處7年6月。

台南地院合議庭審理時，黎婦不否認，前年11月21日9時許曾購買160元的92汽油數公升，並將裝有汽油塑膠桶置放該屋後方，隨後11時45分許手持淺色桶狀物朝北側巷弄移動，之後再手持淺色桶狀物返回住處，此時該屋北側已冒出黑煙。

她否認放火燒燬現供人使用住宅的犯行，辯稱汽油是隔壁劉姓住戶委託她購買的，對方說是機車要使用，她案發當日買汽油回來後，將裝有汽油的塑膠桶放在劉住處門口，後來她再經過劉住處門口，塑膠桶已經不見了。

辯護人說，黎婦居住附近房屋，且在該屋旁建有鐵皮建物，不可能對緊鄰的易燃建物縱火，實無縱火的動機及行為。

合議庭勘驗監視器畫面，且與白河警分局隔天重返火場，發現小門為開啟狀態，小門含門栓及相連之鐵皮圍籬，形態完整，未遭火燻黑或燒失，也無任何人為破壞的跡象。且案發日11時45分許，她手持淺色桶狀物朝北側巷弄移動，之後手持淺色桶狀物返回住處，該屋北側已冒出黑煙，且經消防局火場鑑定報告是人為縱火。

黎婦辯稱汽油是隔壁劉姓住戶委託她購買的，但劉姓鄰居表示，案發日8時12分許曾前往中油白河站購買50元的92汽油，且有電子發票證明佐證。

他證稱，案發日早上他起床後，先去加油站加了50元的油，加完油後去白河鎮上吃早餐，他住處離加油站才3分鐘，他只有機車，沒有汽車，平常騎機車也只有騎去吃早餐而已，他跟黎婦不熟，不可能拜託她去買什麼東西，也不需要請她買汽油。